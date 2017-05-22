Более ста автобусных маршрутов изменили в Москве с учетом пожеланий горожан

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В рамках реформы наземного транспорта для удобства пассажиров были изменены 122 автобусных маршрута, сообщает информационный центр департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Маршруты скорректировали с учетом пожеланий москвичей: за время работы частных перевозчиков по госконтрактам было обработано более 9 тысяч обращений пассажиров. Специалисты отвечают на каждое обращение, а предложения москвичей по возможности берут в работу.

Количество рейсов увеличили на 115 маршрутах, трассу, по которой курсирует наземный транспорт, изменили 12 маршрутов, а на 4 маршрутах добавили остановки.

Маршрутная сеть "Магистраль" начала работать в столице 8 октября прошлого года. В новый проект транспортной сети вошли 17 магистральных маршрутов, 15 районных и семь социальных – все они помогают москвичам добраться до социально значимых объектов, таких как офисы "Мои документы" или поликлиники. Благодаря запуску сети "Магистраль" интервалы движения наземного транспорта в центре Москвы сократились вдвое. Появление выделенной полосы на Кремлевском кольце, а также девяти новых маршрутов на участке от Лубянской до Боровицкой площади позволило сократить время ожидания наземного транспорта до 8 минут. Подробнее о том, как маршрутная сеть "Магистраль" улучшила транспортную ситуацию в столице, читайте в материале m24.ru





