Более ста автобусных маршрутов изменили в Москве с учетом пожеланий горожан

Фото: m24.ru/Александр Авилов
В рамках реформы наземного транспорта для удобства пассажиров были изменены 122 автобусных маршрута, сообщает информационный центр департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Маршруты скорректировали с учетом пожеланий москвичей: за время работы частных перевозчиков по госконтрактам было обработано более 9 тысяч обращений пассажиров. Специалисты отвечают на каждое обращение, а предложения москвичей по возможности берут в работу.
Количество рейсов увеличили на 115 маршрутах, трассу, по которой курсирует наземный транспорт, изменили 12 маршрутов, а на 4 маршрутах добавили остановки.
Благодаря запуску сети "Магистраль" интервалы движения наземного транспорта в центре Москвы сократились вдвое. Появление выделенной полосы на Кремлевском кольце, а также девяти новых маршрутов на участке от Лубянской до Боровицкой площади позволило сократить время ожидания наземного транспорта до 8 минут.