22 апреля 2017, 16:22

Транспорт

В Москве появится 50 новых автобусных маршрутов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Власти Москвы разыграют на конкурсе еще около 50 автобусных маршрутов, сообщает Агентство "Москва".

Об этом журналистам сообщил заместитель мэра, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что объем перевозок на наземном транспорте должен расти и власти планируют постоянно увеличивать количество маршрутов. Некоторые из них будут вводить с учетом открывающихся станций метро, пригородной железной дороги.

Ликсутов добавил, что в 2016 году было арестовано и задержано почти 2,6 тысячи автобусов нелегальных перевозчиков, а за первый квартал этого года – более 1,1 тысячи.

Перед началом летнего сезона Мосгортранс изменит маршруты автобусов до нескольких зон отдыха в столице. С 21 апреля и до 30 сентября по выходным дням троллейбусы № 20 будут следовать от Белорусского вокзала до остановки "Берег Москвы-реки". Кроме того, будут сокращены интервалы движения на троллейбусном маршруте № 21 метро "Полежаевская"– "Берег Москвы-реки".

С 1 мая запустят сезонные автобусные маршруты в Зеленограде. Автобус №403 будет ходить до деревни Соколово, а №408 ‒ до деревни Холмы. Они будут ездить в таком режиме до ноября.

