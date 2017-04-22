В Москве появится 50 новых автобусных маршрутов

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Власти Москвы разыграют на конкурсе еще около 50 автобусных маршрутов, сообщает Агентство "Москва".
Об этом журналистам сообщил заместитель мэра, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Он отметил, что объем перевозок на наземном транспорте должен расти и власти планируют постоянно увеличивать количество маршрутов. Некоторые из них будут вводить с учетом открывающихся станций метро, пригородной железной дороги.
Ликсутов добавил, что в 2016 году было арестовано и задержано почти 2,6 тысячи автобусов нелегальных перевозчиков, а за первый квартал этого года – более 1,1 тысячи.
С 1 мая запустят сезонные автобусные маршруты в Зеленограде. Автобус №403 будет ходить до деревни Соколово, а №408 ‒ до деревни Холмы. Они будут ездить в таком режиме до ноября.