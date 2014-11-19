Около 100 км трамвайных путей планируется построить в Новой Москве - Жидкин

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Новой Москве планируется построить около 100 километров трамвайных путей. Об этом на пресс-конференции сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, передает Агентство "Москва".

"Предварительно на территории Новой Москвы предусматривается около 100 километров трамвайных путей. Это отдельная работа, которую нам предстоит завершить, провести все расчеты в соответствии с территориальной схемой по оптимальному количеству и размещению линий трамвая", - сказал Жидкин.

Ранее M24.ru сообщало, что в Новой Москве и Подмосковье могут запустить экологичный скоростной пассажирский монорельс – надземные поезда "Стрела". Сейчас на стадии проектирования находятся сразу несколько веток "Стрелы".

Предполагается, что в Троицком и Новомосковском округах Новой Москвы 11-километровая линия монорельса соединит населенные пункты Саларьево, Коммунарку и Бутово. Также "Стрела" может появиться на севере и на востоке Московской области.

Также отметим, что ранее на выставке общественного транспорта "ЭкспоСитиТранс-2014" в Москве представили первый инновационный низкопольный трамвай R1 (Russia One). Новый трамвай – это совместная разработка ОКБ "Атом" и "УралТрансМаш" (входит в корпорацию "Уралвагонзавод"). Главной его особенностью стал инновационный дизайн.

"Лейтмотивом в конструировании формы R1 стал черный уральский самоцвет в стальной оправе, зеркальная поверхность которого в буквальном смысле отражает в себе город, становясь его неотъемлемой частью", - говорится в описании проекта.

При отделке салона трамвая использовались дерево, металл и сукно. При этом для безопасности пассажиров здесь установлены антибактериальные поручни с медным оттенком.

Вместимость такого трамвая составляет 250-270 человек при наличии 28-57 сидячих мест. Стоит отметить, что модульная конструкция кузова позволяет менять конфигурацию салона увеличивая или уменьшая количество сидячих мест. Максимальная скорость, которую может развить трамвай составляет 50 км/ч, а срок службы – 25-30 лет. Для сравнения скорость обычного трамвая в среднем составляет 24 км/ч.

Сотрудник опытно-конструкторского бюро "Атом" рассказал M24.ru, что трамвай, прозванный "айфоном на рельсах", может появиться и на дорогах Москвы. "Переговоры с московским правительством пока находятся только в начальной стадии. Мы планируем, что наши трамваи появятся на дорогах Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу 2018 года, в дальнейшем мы планируем развиваться не только в России, но и на международной арене", - сказал собеседник M24.ru.

Напомним, власти Москвы уже закупили 120 трамваев нового поколения совместного производства компании "PESA" и российской корпорации "Уралвагонзавод". 70 из них поставят на рельсы до конца этого года, остальные будут введены в эксплуатацию в 2015 году. В ходе испытаний в Москве трамвая нового поколения, который следует по маршруту №6, не зафиксировано ни одного сбоя.