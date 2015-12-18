Сведения о прибытии маршруток покажут на табло

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Информацию о прибытии автобусов частных перевозчиков покажут на табло, где отображается время прибытия других видов наземного транспорта "Мосгортранса", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы дептранса Дмитрия Пронина.

Чиновник отметил, что власти заключили все госконтракты с коммерческими перевозчиками в рамках новой модели управления наземным пассажирским транспортом. Он также добавил, что доля частных перевозчиков в городских перевозках составляет 30 процентов.

Напомним, Москва передаст частным перевозчикам 211 маршрутов в 9 округах столицы.

На проект развития новой модели перевозок город выделил 52 миллиарда рублей, которые будут выплачиваться частникам в течение пяти лет. Все операторы должны будут выйти на маршруты в течение первого полугодия 2016 года.

Согласно контракту, частные перевозчики работают в полном соответствии с городскими стандартами: пассажиров возит современный транспорт, к оплате принимаются только городские билеты, все льготы учитываются. За несоблюдение этих условий перевозчиков ожидают штрафы, а за тяжелые ДТП с летальным исходом по вине водителя – расторжение контракта.