Пассажиры стали чаще оплачивать проезд в наземном транспорте

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В 2014 году более чем на 3% по сравнению с прошлым годом вырос пассажиропоток в наземном транспорте, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" глава "Мосгортранса" Евгений Михайлов.

"При этом у нас десятипроцентный рост по платным пассажирами. Это говорит о том, что экономически активное население начинает платить, перестает ездить "зайцами" и активнее использует общественный транспорт для обычных поездок. Большая часть перевозок приходится на автобусы, они занимают около 70%. Но если брать самые нагруженные маршруты, то это, конечно, трамвай и троллейбус. Они на один маршрут перевозят гораздо больше пассажиров, чем самый нагруженный автобусный маршрут", - заключил Михайлов.

Кроме того, "Мосгортранс" закупил сто новых автобусов, до конца года они выйдут на городские улицы.

"Мы провели тендер и закупили 100 новых автобусов. Победившая компания поставит нам автобусы Mercedes Benz Conecto. Они выйдут на городские улицы до конца года и будут работать как обычные автобусы. В отличие от тех автобусов, которые сегодня курсируют по Москве, в новых есть климат-контроль, а не кондиционер. То есть, это более качественная работа с температурным режимом", - рассказал Михайлов.

Он также рассказал, что москвичи положительно оценили трамваи нового поколения.

"Многие пассажиры сознательно пропускают несколько трамваев для того, чтобы сесть именно на новый трамвай и ехать на нем. Там более комфортно. Сейчас у нас уже 12 таких трамваев есть в Москве, они находятся в депо и готовы выйти на линию. Осталось получить финальный протокол, который мы ждем от департамента транспорта. Как только он будет подписан и все формальности улажены, эти трамваи тоже выйдут на линию", - отметил глава Мосгортранса.

Первый низкопольный трамвай появился в столице

Он напомнил, что согласно контракту до середины 2015 года в Москву поставят 120 трамваев.

Что касается троллейбусного парка, то на 2014 год запланирована закупка 100 новых классических троллейбусов. Михайлов заявил, что достаточно долго парк не обновлялся и находится в целом в изношенном состоянии, что дискредитирует саму идею троллейбуса как транспорта в Москве.

"Центру города возвращается исторический вид, он становится пешеходным. И в центре города демонтируются все провода для того, чтобы он выглядел красиво и выглядел действительно удобным для жизни. И демонтируются также элементы контактности троллейбуса. Поэтому мы закупим то, что уже зарекомендовало себя в европейских столицах. Это троллейбусы с большим автономным ходом, более пяти километров. Они могут выглядеть немного по-другому, современно, может быть, как последние варианты туристических экскурсионных автобусов", - рассказал Михайлов.