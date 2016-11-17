Дополнительные автобусы начнут курсировать до аэропорта Жуковский

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Дополнительные автобусы начнут курсировать в аэропорт Жуковский с 22 ноября в связи с открытием регулярных авиарейсов в Ош, Душанбе и Худжанд. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Новые рейсы шатлов добавятся в понедельник и среду. Отходить они будут, как обычно, от железнодорожной платформы "Отдых" . Выезд автобусов назначили на 16:50. Во вторник и четверг дополнительные автобусы будут ходить в 7:00, 7:30, 20:50, 21:20. В обратном направлении – в 7:45, 8:45, 21:20, 21:50.

В понедельник, среду, пятницу и субботу автобусы курсируют c 7:50 до 10:50, в обратном направлении – с 8:20 до 11:20. Интервал движения составляет 30-35 минут, примерное время в пути – 20 минут.

По вторникам, четвергам, воскресеньям от станции Отдых до аэропорта Жуковский можно доехать с 17:20 до 20:50, в обратном направлении – с 17:50 до 20:50. Интервал движения составляет 30 минут, примерное время в пути – 20 минут.