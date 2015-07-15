Форма поиска по сайту

15 июля 2015, 11:29

Транспорт

Для самого популярного трамвайного маршрута сделают автоматизированные светофоры

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В 2016 году для трамвая №17 планируют сделать автоматизированные светофоры на двух перекрестках. Эти светофоры будут автоматически переключаться на зеленый при приближении трамвая, сообщил глава Мосгортранса Евгений Михайлов.

"Мы сейчас определяем совместно с Центром организации дорожного движения два перекрестка, где мы апробируем те системы, которые уже работают в других странах Европы, мы тут не являемся новаторами. Суть заключается в том, что при движении трамвая автоматически происходит пересчет работы светофора, то есть он либо чуть продлевает зеленую фазу, чтобы трамвай успел, либо сокращает красный свет", - передает слова Михайлов корреспондент m24.ru.

По словам главы Мосгортранса, эксперимент планируется провести в следующем году, так как работы тормозятся из-за сложной экономической ситуации.

Напомним, трамвай №17 - самый популярный маршрут Мосгортранса. Длина маршрута от Останкино до Медведково на севере Москвы составляет 11,6 километров. Он перевозит 61 тысячу пассажиров в сутки.

