Новые городские автобусы прошли проверку температурного режима

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Все автобусы перевозчиков, работающих в столице по госконтрактам, прошли проверку на соблюдение температурного режима, сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".
В среднем температура в салоне автобусов составляет плюс 17 градусов.
За несоблюдение температурного режима перевозчику начисляются штрафные баллы, которые отражаются на сумме ежемесячных выплат за работу.
Соблюдение этих требований регулярно проверяет специальная комиссия, в которую входят сотрудники "Организатора перевозок" и представители транспортной компании.
