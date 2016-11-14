Новые городские автобусы прошли проверку температурного режима

Все автобусы перевозчиков, работающих в столице по госконтрактам, прошли проверку на соблюдение температурного режима, сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

В среднем температура в салоне автобусов составляет плюс 17 градусов.

За несоблюдение температурного режима перевозчику начисляются штрафные баллы, которые отражаются на сумме ежемесячных выплат за работу.

В 2016 году частные перевозчики, заключившие госконтракты, начали работать по стандартам качества, установленным департаментом транспорта. По условиям договора, новые автобусы должны быть оборудованы системой климат-контроля, поддерживающей в салоне комфортную температуру (осенью и зимой не ниже плюс 12 градусов Цельсия, весной и летом – не выше плюс 25 градусов Цельсия). Кроме того, в салоне автобуса должен быть установлен валидатор, система ГЛОНАСС, комплекты видеокамер, датчики дыма, тревожная кнопка и другое оборудование, обеспечивающее комфортную поездку и безопасность пассажиров.

Соблюдение этих требований регулярно проверяет специальная комиссия, в которую входят сотрудники "Организатора перевозок" и представители транспортной компании.

