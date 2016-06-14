Водители автобусов будут изучать основы этики и психологии

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В России начали действовать более строгие требования к водителям автобусов и микроавтобусов. 14 июня вступил в силу соответствующий приказ Минздрава. Теперь они должны будут знать основы психологии и этики, а также технические характеристики транспортного средства, на котором они работают.

Президент Московского транспортного союза Юрий Свешников рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что к водителям нужно применять профессиональный стандарт, а не квалификационные требования.

"У нас есть кодекс законов о труде. Там даны два определения: профессиональные стандарты и профессиональные квалификации. К водителям нужно применять профессиональный стандарт, а профессиональную квалификацию – к должностным лицам автотранспортных предприятий. Например, к выпускающему механику или главному диспетчеру", – сказал он.

По словам эксперта, профстандарты для водителей автобусов разработали еще в 2014 году, но они так и не были приняты Минтрансом.

Как пишет "Российская газета", водители, которые работают на международных маршрутах, должны будут также иметь свидетельство международного автомобильного перевозчика и безупречный стаж работы не менее одного года.

Ранее m24.ru сообщало, что в рамках реформы наземного городского транспорта частным перевозчикам передадут 211 маршрутов в девяти округах столицы. Город будет оплачивать их работу при условии соблюдения всех требований по безопасности и качеству обслуживания пассажиров.

Частные перевозчики обновят подвижной состав. Новые автобусы будут оборудованы системами климат-контроля, аппарелями для инвалидов, системами информирования пассажиров, видеокамерами внутреннего и внешнего наблюдения, системам ГЛОНАСС. Весь подвижной состав будет соответствовать классу не ниже Евро-4.