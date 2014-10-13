Москвичи решат, нужны ли городу арт-троллейбусы

Фото: m24.ru

Москвичи решат, стоит ли продолжать проект с арт-троллейбусами на улицах Москвы. Соответствующий опрос проходит в системе электронных референдумов "Активный гражданин". Ранее украшенный художниками транспорт курсировал по городу на протяжении месяца с 28 августа.

Первые арт-троллейбусы вышли в рейс на маршрут Б, который следует по Садовому кольцу. Всего расписано три машины. Авторами рисунков стали художник Дмитрий Гутов и граффити-райтеры Алексей Luka и Анатлий Akue. Троллейбусы ходили в таком виде месяц, в дальнейшем, по результатам голосования в "Активном гражданине", срок могут увеличить. Реализация проекта будет осуществляться за счет частных инвесторов.

Теперь москвичам предлагают решить дальнейшую судьбу проекта. Сначала нужно определиться, нужно ли вообще раскрашивать транспорт. Варианты ответов могут быть следующими:

Да, это добавляет ярких красок городу

Да, но надо делать это к праздникам и мероприятиям

Нет, наземный городской пассажирский транспорт должен быть покрашен единообразно

Это должны решать специалисты

Затрудняюсь ответить

Кроме того, горожан спрашивают о том, каков оптимальный срок размещения рисунка. Выбрать предстоит из следующего:

Один месяц

Два-три месяца

Полгода

Это должны решать специалисты

Затрудняюсь ответить

За прохождение опроса начисляется 20 баллов.

В Москве запустили проект "Линия искусства. Маршрут вежливости"

Творческим этот маршрут решили сделать в рамках биеннале уличного искусства "АртМосСфера".

"Наша цель - это интеграция искусства. Пешеход или пассажир троллейбуса обратит внимание на троллейбус, как на арт-объект, на котором нет никакой рекламы. Это заставит его задуматься. Наш проект называется "Маршрут вежливости", потому что тем самым мы призываем повысить внимание пассажиров друг к другу, к тому, что происходит в городе и в том числе к такому явлению, как современное искусство", - отметила ранее организатор мероприятия Марина Печерская.

Напомним, что с 6 сентября по 20 октября в рамках биеннале уличного искусства "АртМосСфера" в Москве встретятся художники, работы которых можно увидеть на фасадах домов от Нью-Йорка до Берлина.

Мастера украсят московские дома монументальной живописью. Шесть городских фасадов отдадут под полотна художников Moneyless из Италии, Sat One из Германии, американскому мастеру Momo, итальянскому 2501, а также французу Николя Барома и голландцу Erosie.

Напомним, что в прошлом году в рамках фестиваля "Лучший город земли" известные граффити-художники уже выполнили 150 рисунков на городских объектах. Например, граффити-объект "Цирк" стал первым из 150 запланированных рисунков. Он расположен на доме №15 по Трубной улице. На полотне площадью около 180 квадратных метров расположились тигр, медведь, слон, обезьяны и причудливая птица.