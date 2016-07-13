Первый электробус вышел на маршрут в Москве

Первый электробус пустили в столице

Первый троллейбус с дизель-генератором, проходящий испытания в Мосгортрансе, вышел на маршрут в Москве, сообщается на транспортном портале столицы.

После тестовых поездок по маршруту Б на Садовом кольце электробус вышел на маршрут Т25 – от проспекта Буденного до Лубянской площади. От конечной остановки – "Проспект Буденного" до Садового кольца он едет как обычный троллейбус – под проводами, а по Покровке и Маросейке – с опущенными штангами, при помощи двигателя.

В салоне троллейбуса нет турникета, входить можно во все двери. Для оплаты проезда нужно приложить свой билет или соцкарту к валидатору, который есть возле каждой двери.

Во время остановки троллейбус наклоняется, чтобы пассажирам было удобнее совершать высадку и посадку.

"Москва в цифрах": Троллейбус, который автобус

Как заявил на урбанфоруме руководитель транспортного департамента Максим Ликсутов, точных дат выхода на столичные дороги электробусов все еще нет. Однако столица готова заключить с производителем экологичного транспорта максимально длинный контракт – на пять лет.

Закупать электробусы за границей невыгодно, поэтому столица рассчитывает на отечественных производителей. В России электробусы производят КамАЗ и ЛиАЗ. Лиазовский электробус тестировали в столице в этом году, но не остановили на нем выбор – машина не справилась с нагрузкой.

С предложением создать собственный пилотный образец электробуса выступали в Мосгортансе. Опытный образец, по словам гендиректора предприятия Евгения Михайлова, соберут на базе автобусного кузова от автобусных предприятий-партнеров.

Электробусами планируют заменить троллейбусы на Садовом кольце. Также их хотят запустить на ВДНХ.