Маршрут трамвая №27 на севере столицы возобновил работу

Фото: ТАСС/Максим Шеметов
С 13 июля восстановлено движение трамваев №27, следующих от метро "Дмитровская" до "Войковской". Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".
"Одновременно отменяется работа компенсационного маршрута автобуса №027", - говорится в сообщении. Ограничения были связаны с ремонтом трамвайных путей на Михалковской улице.
Напомним, что с 6 июня в Москве запустили новый ежедневный трамвайный маршрут №49 "Балаклавский проспект — Нагатино". Трамваи курсируют от конечной остановки "Балаклавский проспект" по Симферопольскому бульвару, Симферопольскому проезду, Варшавскому шоссе, Нагатинской улице, Судостроительной улице до конечной остановки "Нагатино".
Ранее сообщалось, что за год трамваи нового поколения перевезли в Москве 10,2 миллиона пассажиров. Речь идет о вагонах совместного производства корпорации "Уралвагонзавод" и польской компании PESA.
"Мы постоянно получаем благодарности от москвичей за безупречную работу трамваев на маршрутах. Особенно жители города отмечают удобство высадки и посадки в низкопольные трамваи, их плавный и почти бесшумный ход, а также комфортную температуру в салоне в любое время года", – заявил генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов.
Сейчас на линиях работают 60 таких составов. Новые трамваи курсируют на севере и северо-западе столицы на маршрутах Краснопресненского депо:
- № 6 (Братцево – метро "Сокол")
- № 15 (Таллинская улица – метро "Сокол")
- № 30 (Таллинская улица – Михалково)
- № 28 (Проспект Маршала Жукова – метро "Сокол")
- № 27 (метро "Дмитровская" ‒ метро "Войковская").
До конца года Москва получит еще 60 трамваев нового поколения. Все они по мере прибытия в столицу будут выходить на городские маршруты.
Добавим, что все трамвайные пути в столице планируется убрать с проезжей части к 2018 году. Основной объем работ по обособлению трамвайных путей в Москве будет завершен в течение трех–четырех лет.