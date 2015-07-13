Маршрут трамвая №27 на севере столицы возобновил работу

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

С 13 июля восстановлено движение трамваев №27, следующих от метро "Дмитровская" до "Войковской". Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"Одновременно отменяется работа компенсационного маршрута автобуса №027", - говорится в сообщении. Ограничения были связаны с ремонтом трамвайных путей на Михалковской улице.

Напомним, что с 6 июня в Москве запустили новый ежедневный трамвайный маршрут №49 "Балаклавский проспект — Нагатино". Трамваи курсируют от конечной остановки "Балаклавский проспект" по Симферопольскому бульвару, Симферопольскому проезду, Варшавскому шоссе, Нагатинской улице, Судостроительной улице до конечной остановки "Нагатино".

"Мегаполис сегодня": Как модернизируют трамвайный парк

Ранее сообщалось, что за год трамваи нового поколения перевезли в Москве 10,2 миллиона пассажиров. Речь идет о вагонах совместного производства корпорации "Уралвагонзавод" и польской компании PESA.

"Мы постоянно получаем благодарности от москвичей за безупречную работу трамваев на маршрутах. Особенно жители города отмечают удобство высадки и посадки в низкопольные трамваи, их плавный и почти бесшумный ход, а также комфортную температуру в салоне в любое время года", – заявил генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов.

Сейчас на линиях работают 60 таких составов. Новые трамваи курсируют на севере и северо-западе столицы на маршрутах Краснопресненского депо:

№ 6 (Братцево – метро "Сокол")

№ 15 (Таллинская улица – метро "Сокол")

№ 30 (Таллинская улица – Михалково)

№ 28 (Проспект Маршала Жукова – метро "Сокол")

№ 27 (метро "Дмитровская" ‒ метро "Войковская").

До конца года Москва получит еще 60 трамваев нового поколения. Все они по мере прибытия в столицу будут выходить на городские маршруты.

Добавим, что все трамвайные пути в столице планируется убрать с проезжей части к 2018 году. Основной объем работ по обособлению трамвайных путей в Москве будет завершен в течение трех–четырех лет.