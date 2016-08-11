Состояние здоровья водителей общественного транспорта отследят онлайн

За здоровьем водителей автобусов и троллейбусов проследят датчики

До конца осени несколько водителей автобусов, троллейбусов и трамваев будут подключены к системе онлайн-контроля за здоровьем во время управления транспортом. При ухудшении физического состояния или стрессе предупреждающие сигналы будут поступать в кабину водителя и на пульт дежурного.

Как сообщало m24.ru, необходимое оборудование установят на трех автобусах, трех троллейбусах и четырех трамваях, по итогам испытаний система проанализирует полученную информацию и позволит разработать индивидуальные рекомендации для водителей во избежание нештатных ситуаций. Инициативу в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал президент Московского транспортного союза Юрий Свешников.

"Все водители, которые осуществляют перевозку пассажиров или грузов, должны проходить предрейсовый и послерейсовый осмотр. Кроме того, ведутся книги учета этих медосмотров. Время показало, что этих мер достаточно. Если проверять водителей во время движения, то можно предположить, что человек будет подключен к какой-то системе, то есть у него появится дополнительный раздражитель. Главное, чтобы это нововведение не привело к обратному эффекту", – объяснил эксперт.

Как отметил Свешников, работа водителя предполагает выход со своего рабочего места, например, когда необходима помощь в посадке инвалида-колясочника. Также на каждой конечной станции он обязан проверять салон. "Придется ли водителю отключаться от этой системы в эти технологические моменты, непонятно", – добавил Свешников.

Более того, по мнению эксперта, для постоянного контролем за состоянием здоровья водителей, необходимо будет нанять дополнительных сотрудников.

Для получения максимально точных данных испытания пройдут в четыре этапа. За это время водители не только смогут привыкнуть к датчикам, но и получат по итогам испытаний индивидуальные рекомендации. Результаты пилотного проекта будут представлены на выставке "ЭкспоСитиТранс" в конце ноября.