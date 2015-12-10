На маршрутах частных перевозчиков появятся автобусы без турникетов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На 130 маршрутах, которые будет обслуживать компания "Автолайн", появятся автобусы без турникетов, сообщил глава совета директоров и председатель правления группы "Автолайн" Сергей Моисеев.

"Турникеты мы ставить не будем, контрактом предусмотрены только валидаторы. Мы смотрим, на каких маршрутах мы раньше работали, и хотели бы остаться – просчитываем, что нам выгоднее. Я думаю, мы попытаемся охватить 128 маршрутов", – цитирует Моисеева Агентство "Москва".

По его словам, на данный момент в распоряжении Автолайна 1950 автобусов, из которых 1750 ежедневно перевозят пассажиров. Компанией обслуживается порядка 242 маршрутов, из них 188 московских, остальные соединяют столицу с областью.

Частные перевозчики на маршрутах наземного транспорта

Напомним, Москва заключила более 50 госконтрактов с частными перевозчиками. Они начнут обслуживать городские маршруты в следующем году. Все лоты на перевозку пассажиров в настоящее время уже выставлены на торги. Общая сумма контрактов составляет около 38 миллиардов рублей. Всего частным перевозчикам будет передано 211 маршрутов в 9 округах столицы.

На проект развития новой модели перевозок город выделил 52 миллиарда рублей, которые будут выплачиваться частникам в течение пяти лет. Все операторы должны будут выйти на маршруты в течение первого полугодия 2016 года.

Согласно контракту, частные перевозчики работают в полном соответствии с городскими стандартами: пассажиров возит современный транспорт, к оплате принимаются только городские билеты, все льготы учитываются. За несоблюдение этих условий перевозчиков ожидают штрафы, а за тяжелые ДТП с летальным исходом по вине водителя – расторжение контракта.