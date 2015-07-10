Около 80% москвичей поддержали новую модель работы частных перевозок

"Интервью": Дмитрий Пронин – о новых стандартах для частных перевозчиков

Около 80 процентов москвичей поддержали новую модель работы с частными перевозчиками на наземном общественном транспорте, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" замруководителя департамента транспорта Дмитрий Пронин.

По его словам, власти проводили опросы на портале "Активный гражданин", где приняли участие 125 тысяч человек приняли участие.

"Порядка 80 процентов согласились с тем, что нужно менять, что нужно делать реформу, что нужны единые стандарты, что нужны единые билетные решения и прочее. То есть жители активно проголосовали за реализацию тех планов, которые мы наметили. И мы, конечно же, будем их выполнять", – сказал чиновник.

Он добавил, что москвичи также могли выразить свое мнение о создании новых маршрутных направлений. И с учетом мнения москвичей создавалась новая маршрутная сеть. "Мнения москвичей играют, наверное, самую основную и самую важную роль", – заключил Пронин.

Как изменятся маршрутки

Напомним, в ближайшие пять лет услугами частного общественного транспорта могут воспользоваться около полутора миллиардов пассажиров.

Согласно прогнозам ведомства, общий объем транспортной работы частных перевозчиков составит около 434 миллионов километров. Так, по данным департамента, за прошлый год автобусы ГУП "Мосгортранс" перевезли более 1,1 миллиарда человек, трамваи – 220 миллионов, троллейбусы – 310 миллионов человек. Между тем услугами московского метро в 2014 году воспользовались более 2,5 миллиарда человек.

Всего частным перевозчикам в рамках реформы управления наземным городским пассажирским транспортом будет передано 211 маршрутов в 9 округах столицы. В мае власти объявили аукционы на обслуживание 83 городских наземных маршрутов в Северо-Восточном, Восточном и Северном округах. Всего до конца года частным перевозчикам планируют передать около 30 процентов автобусных маршрутов столицы.