Маршруты автобусов № 904 и 904к изменятся на время проведения футбольного матча

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Маршруты автобусов № 904 и 904к будут изменены на время проведения футбольного матча "Спартак" – "Анжи" 12 марта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Изменения будут действовать с 17:30 и до окончания матча на стадионе "Спартак".

В это время не будет движения автобусов № 904 и 904к по дублерам Волоколамского шоссе. Они будут следовать по Волоколамской эстакаде в обоих направлениях.

Также эти автобусы не будут останавливаться на остановке "Метро "Тушинская". Посадка и высадка пассажиров будет производиться на остановках "Клуб имени Чкалова" (при следовании из центра) и "Река Сходня" (в центр).

Кроме того, в этот день автобусы № 2, 210, 266, 400т, 614, 631, 640, 741, 930 могут курсировать с увеличенными интервалами.