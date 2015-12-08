Движение автобусов по Покровке осуществляется в штатном режиме

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Движение автобусов, следующих по маршрутам №Т25 и Н3 по улице Покровка, осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Ранее движение этих маршрутов задерживалось в районе домов 17-19 по улице Покровка.

Напомним, около 23:00 на автобусной остановке по адресу: улица Покровка, дом 16, прогремел взрыв. Сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Ранения получили две женщины 28 и 48 лет, а также 25-летний мужчина. Еще один пострадавший, 31-летний мужчина, от госпитализации отказался.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". По предварительным данным, причиной инцидента могла стать самодельная бомба, которую бросили из проезжавшего мимо автомобиля или из окна многоэтажки.

Мощность взрывного устройства, предварительно, составляла 50 граммов в тротиловом эквиваленте.