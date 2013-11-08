Троллейбусы разных лет пройдут парадом по улицам столицы

Фото: ИТАР-ТАСС

Троллейбусы разных лет пройдут парадом 16 ноября по улицам столицы. Торжественное шествие будет посвящено 80-летию первой в Москве и всем СССР троллейбусной линии, сообщает в пятницу пресс-служба Мосгортранса.

По улицам столицы проедут экспонаты музея данного предприятия - троллейбусы, которые в разные времена работали на линиях Москвы, а также современные модели этого вида городского транспорта.

Колонна отправится в 10.00 из Первого троллейбусного парка на Ленинградском шоссе. Пройдя через весь центр столицы по Тверской улице, Охотному Ряду, Кремлевской набережной, Воздвиженке, Новому Арбату и Кутузовскому проспекту, "караван" завершит шествие в Филевском автобусно-троллейбусном парке на улице Дениса Давыдова.

В 11.00 колонна остановится на Театральной площади, где до полудня пройдет выставка участников парада. Самым старым из представленных на экспозиции участников шествия будет троллейбус МТБ-82Д 1954 года выпуска, самым массовым - ЗиУ-9 1980 года выпуска, самым "юным" - ТролЗа-5265.00, выпущенный в 2013 году.

Напомним, регулярное движение на первом московском троллейбусном маршруте от Тверской заставы до села Всехсвятское началось 15 ноября 1933 года. С тех пор 15 ноября принято считать днем рождения московского троллейбуса.