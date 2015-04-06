В столице усилят проверки перевозчиков перед Днем Победы

Мэр поручил усилить меры по пресечению нелегальных маршрутов

Сергей Собянин поручил усилить проверки перевозчиков перед Днем Победы, сообщает телеканал "Москва 24".

Рейды проведут сотрудники транспортного комплекса вместе с полицией. Искать будут нелегальные автобусные компании, которые осуществляют незаконные рейсы.

Мэр Москвы отметил, что за последние годы количество нелегальных междугородних и международных рейсов в Москву уменьшилось в два раза. "Вопрос не только в том, чтобы ловить и наказывать, а в том, чтобы создавать хорошие, комфортные условия для тех, кто прибывает в Москву", – добавил Сергей Собянин.

Напомним, с 3 по 12 мая 2015 года ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться железнодорожном транспортом на всей территории страны.

Оформить бесплатные проездные билеты в купейные вагоны и в вагоны с местами для сидения можно с 1 апреля. Распространяться льгота будет на все категории поездов: "Сапсан" и "Ласточку", а также на пригородные, скорые, фирменные и пассажирские поезда. Бесплатные билеты будут оформляться и на составы, следующие транзитом через иностранные государства.

Ранее Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому ветераны смогут бесплатно пользоваться любыми видами общественного транспорта, в том числе авиаперевозками, с 3 по 12 мая. Премьер-министр отметил, что ветеранам в дороге требуется помощь, поэтому государство оплатит также и проезд одного сопровождающего.