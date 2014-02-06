У нелегальных перевозчиков в Подмосковье забрали 20 автобусов

Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе рейда против нелегальных перевозчиков инспекторы Минтранса выявили 20 автобусов, осуществляющих незаконные перевозки.

Как сообщает пресс-служба ведомства, машины выполняли рейсы "Станция Голицыно – деревня Малые Вяземы", "Жаворонки – 30 лет Октября", "Жаворонки – Ликино", "Тарасово (КЭЧ) – Москва (метро "Юго-Западная", "Петелино – Гарь-Покровское-Часцы".

В отношении перевозчиков были возбуждены 32 дела об административных правонарушениях за перевозку пассажиров по маршрутам, не включенным в Реестр регулярных перевозок Московской области.

Общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей. Также были изъяты документы, предоставляющие право эксплуатации автобусов.

Как отметил министр транспорта Московской области Александр Зайцев, такие рейды по пресечению незаконных пассажирских перевозок проводятся по территории всего Подмосковья постоянно.