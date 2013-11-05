Переправу через Химкинское водохранилище восстановят на севере Москвы

Фото: boi-mt.ru

Через Химкинское водохранилище в районе Северного речного вокзала Москвы будет восстановлена переправа.

В настоящее время ведется обсуждение строительства, сообщает бюллетень оперативной информации "Московские торги".

Проект переправы уже предложила Балтийская строительная компания.

Планируется, что на переправе будут работать водные скутеры, вмещающие 10-12 человек как в маршрутном такси. Они смогут обеспечить быструю доставку пассажиров из Южного Тушина в Северный речной вокзал всего за 10 минут.

Для сравнения, сейчас аналогичный наземный маршрут составляет почти 1,5 часа, учитывая загруженность Ленинградского шоссе на данном участке.

Отметим, что переправа через Химкинское водохранилище была закрыта в 2007 году из-за нерентабельности.