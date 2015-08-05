В работе попавшего в ДТП перевозчика выявили более ста нарушений

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В работе перевозчика, маршрутка которого попала в ДТП 4 августа на пересечении Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского, выявили более ста нарушений, сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

Напомним, микроавтобус Iveco, который двигался от станции метро "Профсоюзная" по маршруту 130М, в районе станции метро "Университет" столкнулся с автомобилем Ford, после чего опрокинулся. В салоне маршрутки были пассажиры. Одного из них доставили в больницу вертолетом МЧС.

Микроавтобус принадлежит компании ООО "Автороуд". Как отметил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков, в работе этого предприятия нашли 165 нарушений на сумму более 15 миллионов рублей, из которых оплачено менее 10 миллионов.

Почти все штрафы выписаны за эксплуатацию несогласованных маршрутов и за перевозку пассажиров с нарушением требований к оборудованию транспортного средства отличительными знаками.

Напомним, в конце апреля столичные власти объявили конкурсы на обслуживание 31 автобусного маршрута в пяти округах столицы. Новые частные маршруты появятся в Центральном, Северо-Западном, Западном, Южном и Северо-Восточном округе. До июля будет объявлено еще 52 конкурса на 168 маршрутов.

Новые автобусы будут оформлены в фирменном стиле "Московского транспорта" и оборудованы системами климат-контроля, приспособлениями для маломобильных пассажиров, а также современными системами информирования. В будущем подвижном составе и на остановках наземного транспорта появится Wi-Fi.