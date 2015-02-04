Саларьево станет транспортным узлом Новой Москвы

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Все автобусы из поселений, расположенных недалеко от Киевского шоссе, будут ходить до Саларьево, где скоро откроется новая станция метро. Об этом рассказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, передает корреспондент M24.ru.

Соответствующие маршруты разрабатывает департамент транспорта. Жители Солнцево и прилегающих к нему поселков также смогут добираться до метро на автобусах.

Напомним, участок Сокольнической линии метро от станции "Юго-Западная" до станции "Саларьево" будет открыт к концу июня. Находящаяся на этом участке станция "Румянцево" готова на 90-95%, сейчас на ней ведутся отделочные работы. Полностью к открытию станция будет готова в мае, а станция "Саларьево" - в июне. Поскольку их планируется открывать одновременно, движение на них запустят до конца июня.

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"Румянцево" и "Саларьево" станут первыми станциями метро на территории Новой Москвы. Они будут находится за станцией "Тропарево", которая открылась в декабре 2014 года. Продление Сокольнической линии позволит разгрузить конечные станции красной ветки и облегчит дорожно-транспортную обстановку на юго-западе столицы, отметили в пресс-службе Стройкомплекса.

Напомним, "Румянцево", 21-я станция Сокольнической линии станет первой двухъярусной станцией московского метро. Ее возводят на узкой полосе между автомагистралью и бизнес-парком. На верхнем этаже разместят кассовый зал и служебные помещения, на нижнем - платформы. Станцию оформят в стиле абстракционизма по мотивам картин художника Пита Мондриана.

Станция мелкого заложения "Саларьево" расположена на территории Новомосковского административного округа, на участке между Киевским шоссе и деревней Саларьево, к югу от развязки Киевского шоссе и Родниковой улицы. Она также будет двухъярусной.