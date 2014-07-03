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Наземный транспорт

03 июля 2014, 17:10

Для перевозки "Бурана" на ВДНХ временно снимут троллейбусную сеть

наземный транспорт ВДНХ троллейбусы Буран изменения маршрутов

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгортранс временно снимет троллейбусную сеть на маршруте следования макета космического корабля "Буран" из парка Горького на ВДНХ, передает пресс-служба компании.

С 4 июля до окончания работ троллейбусы маршрута №1будут следовать от метро "Нагатинская" до метро "Добрынинская", от № 33 – от улицы Кравченко до Калужской площади, №№ 2 и 44 – до Новинского бульвара (далее по маршруту троллейбуса № 39), а № 12 – от Больницы МПС до Белорусского вокзала.

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С 5 июля 2014 года до окончания работ отменяется движение троллейбусов по маршрутам №№ 4, 13, 14, 15, 15н, 37, 48 и движение трамваев по маршруту № 19. Троллейбусы № 4 будут следовать от улицы Лебедева до Калужской площади, № 62 – от Озерной улицы до Калужской площади, а трамваи маршрута № 7 будут следовать от метро "Улица Подбельского" до Каланчевской улицы.

Напомним, макет космического корабля "Буран" перевезут на площадку ВДНХ в ночь на 6 июля. Его доставят на площадку ВДНХ специальным автопоездом, перевозка будут осуществлять ночью, чтобы не мешать дорожному движению.

Как изменится ВДНХ после реконструкции


На ВДНХ "Буран" разместят на площади Промышленности рядом с самолетом Як-42 и макетом ракеты-носителя "Восток", на которой совершил первый полет в космос Юрий Гагарин.

Макет космического корабля "Буран" был установлен в Парке Горького в 1993 году после фактического окончания испытаний. До 2011 года он использовался в качестве аттракциона.

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