Все автобусные рейсы из Твери в Москву отменены из-за снегопада

Автобусное сообщение между Москвой, Тверью и Петербургом прервано

Все автобусные маршруты из Твери в Москву и Санкт-Петербург отменены.

Когда сообщение будет восстановлено - пока неизвестно. Продажа билетов также приостановлена, сообщили в администрации Центрального автовокзала столицы.

Пробка на трассе М10 "Россия" по-прежнему составляет несколько десятков километров, как в одну, так и в другую сторону от Твери. Из снежного плена водители не могут выбраться уже третьи сутки. Они сообщают, что собственные запасы еды, воды и топлива давно закончились. Спасатели обещают, что ситуация нормализуется к шести вечера.

На 173 километре Ленинградского шоссе работает полевая кухня. Организовано горячее питание, есть места обогрева и медицинского обеспечения. Дорожные службы рекомендуют столичным водителям заранее выбирать пути объезда - по трассам М-9 и М-20 - через Псковскую область.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада движение грузового транспорта в сторону Москвы по федеральной трассе М10 на границе Новгородской и Тверской областей остановлено. Колонна грузовиков на территории Новгородской области растянулась почти на 60 километров.