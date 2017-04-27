Российские ученые научили грибы светиться всеми цветами радуги

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Российские, японские и бразильские ученые научили грибы светиться всеми цветами радуги с помощью искусственных аналогов их молекул. Об этом исследовании говорится в статье в журнале Science Advances.

Существует множество светящихся живых существ – например, хищные рыбы-удильщики, грибы и светлячки. Свечение появляется благодаря белковым молекулам. Они используют кислород и АТФ и вырабатывают видимую или тепловую части светового спектра.

Ученые знали механизм работы этих молекул, но то, как реакция происходит в грибах, до сих пор не было известно. Группа исследователей выделили светящиеся молекулы и окисляющие их белки из клеток бразильского гриба Neonothopanus gardneri. После этого с помощью газовых хроматографов они проследили, как меняется структура молекул при излучении света.

В результате они выяснили, что происходит со светящимся веществом и где оно окисляется и вывели его искусственный аналог. Оказалось, что вещество можно модифицировать таким образом, чтобы оно меняло цвет, но не переставало светиться.