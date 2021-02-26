Малый ледниковый период или глобальное потепление: так что же все-таки угрожает Земле?

Сильные морозы всегда пугают людей: надолго ли похолодало? Может быть, холод пришел навсегда? Нынешняя суровая зима с морозами и обильными снегопадами не стала исключением, и СМИ уже обещают скорое наступление малого ледникового периода. И если в глобальное потепление многие верить отказываются, то в ледниковый период верят сразу и безоговорочно: вот же, гляньте в окно, оцените сугробы, посмотрите на термометр! Стоит ли ожидать природных катаклизмов в ближайшие годы – разбирался наш научный обозреватель Николай Гринько.



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Давайте по порядку. Для начала представим, что мы действительно находимся в самом начале малого ледникового периода. Значит ли это, что пора закупаться печками-буржуйками, теплой одеждой и ждать появления на улицах мамонтов? Разумеется, нет. Ледниковый период, даже малый – событие, не наступающее одномоментно, это очень долгий процесс.

Человечество не однажды переживало такие периоды и, к счастью, довольно подробно задокументировало один из них – тот, что происходил совсем недавно (по геологическим меркам, разумеется). Последний известный людям малый ледниковый период (назовем его для краткости МЛП) начался в XIV веке и длился 500 лет. Причины его до сих пор мало изучены. Считается, что на снижение планетарной температуры повлияло замедление Гольфстрима, но почему, собственно, это течение перестало переносить теплые воды с экватора в более высокие широты – неизвестно.



Судя по летописям, в 1312 году в Западной Европе наступило необыкновенно дождливое и прохладное лето, и в следующие 4 года потепления не наступило. Из-за сильных дождей и небывалых снежных зим погибли несколько урожаев подряд, и в первой половине XIV века наступил кризис сельского хозяйства, названный в хрониках "Великим голодом". Это была первая фаза МЛП, проявившаяся и в России чередой дождливых лет.

Второй фазой называют период повышения температуры: Гольфстрим внезапно ускорился, и климат на планете ненадолго приблизился к норме. Но к третьей фазе температура вновь упала; именно тогда Гренландия (в переводе, между прочим, "Зеленая земля") покрылась ледниками. Замерзли даже южные моря. По Темзе и Дунаю можно было кататься на санках, а на льду Москвы-реки по полгода проходили массовые ярмарки. В XVII веке в России морозы иногда случались в июле – августе, а снег ложился в начале осени. Последние аномальные заморозки были зафиксированы в Европе лишь в конце XVII века.

Понятно, что в эпоху глобализации и новых технологий масштабный сельскохозяйственный кризис в случае похолодания нам не грозит: на планете все равно останутся места, где тепла и солнца хватит для вызревания нескольких урожаев в год. Технологии обогрева за последние три сотни лет тоже изменились, и сегодня мы способны постоянно обеспечивать теплом даже города за полярным кругом. Так что если новый МЛП действительно грядет, то, во-первых, его пика придется ждать еще лет 150–200, а во-вторых, человечество сможет перенести его без катастрофических последствий.

Но все же если посмотреть на температурный график, охватывающий последние 2000 лет земной истории, то причин ожидать резкого похолодания нет. Тот самый малый ледниковый период отчетливо выделяется на диаграмме в виде довольно глубокой "ямы", а затем кривая резко идет вверх. Ученые говорят, что температурные изменения впервые за последние 20 веков охватили 98% поверхности Земли – исключение составляют лишь внутренние области Антарктиды. Раньше такого не было – тот же МЛП принес максимальный холод в северо-западную Европу и на северо-восток Северной Америки. Сегодня средние температуры растут повсюду, и человечеству лучше бы размышлять, как охладить Землю, а не готовиться к глобальному похолоданию. Хотя…