Ученые доказали, что собаки тоже умеют ревновать

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Американские ученые провели серию экспериментов на собаках и установили, что животные тоже могут испытывать чувство ревности. Псы проходили тест на ревность, разработанный для полуторагодовалых детей, сообщается на сайте Калифорнийского университета.

В рамках теста 36 собакам показали, как их владельцы ласкают мягкую игрушку, фонарь из тыквы или читают вслух какое-либо литературное произведение.

Собаки наиболее часто реагировали на видео, где хозяин возился с игрушечной собакой. Три из четырех собак пытались оттолкнуть изображение хозяина от игрушки. Другие видео особого интереса у собак не вызвали.

Ученые пришли к выводу, что собаки видят в игрушечном псе своего конкурента и ревнуют хозяина к нему.

Раньше считалось, что ревность могут испытывать только люди, но работа американских исследователей разрушает эту теорию.