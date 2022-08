Женщины во все времена жили дольше мужчин – биологи

Фото: ТАСС/YAY/Andy Dean

Продолжительность жизни женщин всегда и везде превышала мужскую, выяснили американские биологи из университета Дьюка. Научную работу опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые рассмотрели шесть популяций людей из разных стран, не только наших дней, но и прошлого. Выяснилось, что несмотря на общий рост продолжительности жизни за последний век, разрыв в продолжительности жизни между женщинами и мужчинами не сократился.

Биологи обнаружили, что число лет, на которые женщины живут дольше мужчин, меняется от страны. Самый большой разрыв в продолжительности жизни оказался в России – около 10 лет. Самый маленький – в Индии и Нигерии.

Женщины оказались самыми долгоживущими во всех популяциях.

Помимо людей ученые рассмотрели популяции других приматов. Тенденция сохранилась. Правда, у обезьян разрыв оказался достаточно небольшим.

На главный вопрос почему же женщины живут дольше, ученые не нашли ответ. Одна из популярных гипотез, что мужчины чаще попадают в рискованные ситуации. Кроме того, уровень тестостерона сокращает жизнь, влияя на иммунную систему.