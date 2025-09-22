Астроном Рублева: осеннее равноденствие наступит в 21:19 22 сентября

22 сентября жителей Северного полушария ждет важный астрономический рубеж – осеннее равноденствие, когда продолжительность дня и ночи сравняется. Что именно происходит в этот день, а также какие традиции и приметы его окружают – в материале Москвы 24.

Астрономическая смена сезонов

В 2025 году осеннее равноденствие наступит 22 сентября в 21:19 по московскому времени. В этот момент в Северное полушарие придет астрономическая осень, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

"Она наступает, когда Солнце пересекает небесный экватор и уходит в Южное полушарие. День равен ночи на всей территории земного шара – по 12 часов. К нам в Северное полушарие приходит осень, а в Южное – весна", – объяснила она.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Уже через день-другой Солнце начнет постепенно уменьшать время своего пребывания в Северном небесном полушарии. День будет сокращаться, а ночь – увеличиваться. Это будет продолжаться до дня зимнего солнцестояния: в этом году оно будет 21 декабря.

После этого день постепенно начнет расти, а ночь – уменьшаться до весеннего равноденствия, которое наступит 20 марта.

"Опять день станет равен ночи, но теперь уже Солнце перейдет из Южного полушария в Северное. И так будет продолжаться до летнего солнцестояния, самого длинного дня в году и самой короткой ночи", – отметила Рублева.

Эксперт также рассказала, что в дни равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе.

"Это происходит всего два раза в год. В летний период Солнце восходит либо на юго-востоке, либо на северо-востоке, в зависимости от сезона", – уточнила она.



Никаких важных дел

Москва 24/Антон Великжанин

Испокон веков в этот день существовали запреты: считалось, что их нарушение может навлечь беду. Самым главным из них был запрет на ссоры и конфликты, особенно с близкими. Люди верили, что любая ругань в этот день могла надолго испортить отношения и принести разлад в семью. Также было не принято работать, особенно по дому и в поле.

Запланированную на этот день крупную торговлю или начало новых важных дел тоже откладывали: период после равноденствия считался временем "засыпания" природы, поэтому такие начинания сулили крах.

В день осеннего равноденствия было принято собираться всей семьей за щедрым столом. Главным угощением были круглые пироги с капустой, медом, ягодами, символизирующие Солнце. Считалось, что чем богаче стол, тем сытнее будет следующий год.

Кроме того, существовала традиция умывания утренней росой: этот обряд совершали, чтобы сохранить красоту, здоровье и силы на весь грядущий год.

Помимо этого, в праздник отправлялись в лес за последними дарами природы: грибами, орехами и целебными травами. Считалось, что они в этот день обладают особой силой, поэтому их засушивали и использовали для лечения зимой.

О чем говорит погода

Фото: Агентство Москва

Если день равноденствия был ясным и солнечным, то ждали морозной, но не очень снежной зимы. А вот пасмурная и дождливая погода сулила ненастную осень и раннюю холодную зиму.

Если на деревьях, особенно на березе и рябине, еще оставалось много листьев, это предвещало суровую и долгую зиму (обилие ягод на рябине тоже указывало на лютую зиму).

Если журавли к этому дню уже улетели в теплые края, то зима должна была наступить рано и быть снежной. А если на дубах было много желудей, это сулило много снега на Рождество и крепкие морозы.