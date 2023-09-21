Крепкий орешек: как ученым удалось сделать помидоры прочнее

Группа китайских генетиков из Шаньдунского сельскохозяйственного университета после многих лет поисков обнаружили ген, отвечающий за прочность томатов. Почему это важно и к чему может привести, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Если верить нашим родителям, и уж тем более дедушкам и бабушкам, раньше все было лучше. Солнце светило ярче, трава была зеленее, а продукты – вкуснее. Мы привыкли относиться к таким рассказам с изрядной долей скепсиса, списывая все это на романтизацию воспоминаний молодости. Но как минимум одно из этих утверждений может оказаться правдивым: продукты и в самом деле были вкуснее. Точнее, один из них – помидоры.

Плоды этого растения семейства пасленовых употребляли в пищу еще древние ацтеки. Родина томатов – Южная Америка, где до сих пор встречаются дикие и полукультурные сорта. В Россию же помидоры попали только в XVIII веке, и тогда их выращивали в качестве декоративных растений, поскольку они не успевали созреть в нашем климате. Лишь почти 100 лет спустя агроном Андрей Болотов придумал проращивать томаты в закрытом помещении и только потом высаживать в грунт. Благодаря этому мы получили спелые помидоры, а заодно и рассадный способ культивирования.

Со временем в сельское хозяйство пришла автоматизация: многие культуры стали выращивать и собирать с помощью машин. И лишь помидоры долгое время снимали с кустов исключительно вручную – нежные плоды не выдерживали грубого обращения и повреждались. Только в 1960-х годах удалось вывести прочные сорта с вытянутыми плодами.

Современные томатоуборочные комбайны, по сути, просто стряхивают помидоры с веток, а затем пересыпают в контейнеры. Такое "издевательство" способны выдержать только те виды, плодовые стенки которых обладают увеличенной толщиной и плотностью. Как только селекционеры обеспечили им такие качества, сбор урожая вырос на несколько порядков. В результате помидоры сильно подешевели, но, к сожалению, потеряли при этом изрядную долю вкуса, за который отвечает мякоть – а ее в плодах стало намного меньше. Бабушка говорит правду: 70 лет назад томаты были намного вкуснее.

С развитием генетики ученые, изучающие сельскохозяйственные культуры, пытались обнаружить ген, который отвечает за прочность помидоров. Как ни странно, несколько десятков лет научной работы не привели ни к каким результатам. И лишь в 2023 году китайские исследователи смогли установить: прочность плодовой оболочки обеспечивает ген Solyc08g061910.



Его версия, содержащаяся почти во всех диких и культурных томатах, жестко регулирует рост клеток. В обычных условиях завязь цветка растет одинаково во всех направлениях, образуя круглый плод. Но мутация, которая происходит у вытянутых сортов, позволяет клеткам увеличиваться быстрее в одном направлении. За счет этого плод приобретает яйцевидную форму, попутно утолщая оболочку.

Чтобы убедиться в этом, генетики отредактировали ген Solyc08g061910 у нескольких сортов круглых и мягких томатов, и растения дали прочные и вытянутые плоды. Для подтверждения своих успехов исследователи раздавили почти 150 помидоров на лабораторном прессе – по их словам, это немного напоминало краш-тесты автомобилей. Но самое главное заключается в том, что генное редактирование не изменило вкуса ни у одного из подопытных видов.

Теперь генетики планируют оттачивать технологию, чтобы в будущем протестировать ее на большинстве известных сортов. Ученые надеются, что в ближайшем будущем их разработка удешевит самые вкусные томаты, поскольку их урожай можно будет собирать с помощью машин. Возможно, совсем скоро прилавки наших магазинов окажутся заполнены "бычьим сердцем" и "бакинскими помидорами" по бросовым ценам.

Хотя…