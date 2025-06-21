Световой день продлится в Москве более 17 часов во время летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния в 2025 году пришелся на 21 июня. Расскажем, что означает это событие, а также какие традиции и приметы с ним связаны.

57 градусов над горизонтом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Астрономическое лето наступит в Северном полушарии 21 июня в 05:42 по московскому времени. В этот момент Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира, рассказали в Московском планетарии.

"В Северном полушарии наблюдается самый длинный световой день и самая короткая ночь. Это происходит, потому что в день летнего солнцестояния Солнце восходит на северо-востоке, а заходит за горизонт на северо-западе, поднимаясь на наибольшую высоту над горизонтом на юге в полдень", – объяснили специалисты.





Московский планетарий В полдень 21 июня можно наблюдать самые короткие тени и самое высокое Солнце года в Северном полушарии.

Световой день продлится в Москве 17 часов 33 минуты (к слову, в день зимнего солнцестояния, 21 декабря, его продолжительность в столице составляет всего 7 часов).

В планетарии отметили, что высоту более 57 градусов (57,60) над горизонтом Солнце держит на протяжении нескольких дней до и после момента солнцестояния.

"После летнего солнцестояния высота Солнца в полдень над горизонтом с каждым днем будет уменьшаться, световой день начинает уменьшаться. И в день зимнего солнцестояния, 21 декабря, высота Солнца над горизонтом Москвы будет не выше 11 градусов (10,80)", – добавили в пресс-службе учреждения.

Магический день

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

День летнего солнцестояния издревле наделяли магическими свойствами. Люди всегда придавали особое значение небесному светилу. Ряд ученых даже сходятся во мнении, что культовые сооружения, такие как солнечная обсерватория Чанкильо в Перу, в том числе были построены, чтобы следить за звездой и определять дни солнцестояний.

Многие народы считали необходимым отмечать этот день. Существует мнение, что особо почитаем он был у жителей Севера: продолжительная суровая зима заставляла радоваться солнцу куда больше остальных.

Этот день не обошел стороной и славян. На Руси отмечали Ивана Купалу, правда после перехода на григорианский календарь, он перестал выпадать на 21 июня. На праздник водили хороводы, пели и не забывали о важных обрядах. Например, прыгали через горящий костер, символизирующий очищение и обновление, плели венки, с помощью которых гадали на замужество и защищались от злых сил.

Без примет тоже не обходилось. В этот мистический день особенно пристально наблюдали за погодой, которая могла многое рассказать о предстоящем урожае:



непогода в день летнего солнцестояния сулила неурожай. Причем нехорошим знаком считалось даже солнце, скрывшееся за облаками;

если же на улице много утренней росы, можно не переживать – урожай порадует. Также считалось, что роса в этот день обладает целебными свойствами и даже способна омолодить;

магические свойства якобы приобретает вся вода в целом. Многие верили: любые водные процедуры пойдут на пользу здоровью;

звездная ночь на 21 июня обещала отличный грибной урожай осенью.

Были и другие приметы: например, в день солнцестояния многие старались встретить рассвет. Это гарантировало хороший год, в котором не будет проблем.

Желающие заглянуть в будущее, тоже могли это сделать благодаря приметам. Если молодой человек случайно или специально обольет девушку водой, значит, ждать молодым свадьбы. Еще одно поверье существовало для тех, кто очень хотел выйти замуж: для этого нужно было протанцевать всю ночь у девяти костров. Это гарантировало семейное счастье, причем в ближайшее время.

