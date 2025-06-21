Световой день продлится в Москве более 17 часов во время летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния в 2025 году пришелся на 21 июня. Расскажем, что означает это событие, а также какие традиции и приметы с ним связаны.
57 градусов над горизонтом
Астрономическое лето наступит в Северном полушарии 21 июня в 05:42 по московскому времени. В этот момент Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира, рассказали в Московском планетарии.
"В Северном полушарии наблюдается самый длинный световой день и самая короткая ночь. Это происходит, потому что в день летнего солнцестояния Солнце восходит на северо-востоке, а заходит за горизонт на северо-западе, поднимаясь на наибольшую высоту над горизонтом на юге в полдень", – объяснили специалисты.
Световой день продлится в Москве 17 часов 33 минуты (к слову, в день зимнего солнцестояния, 21 декабря, его продолжительность в столице составляет всего 7 часов).
В планетарии отметили, что высоту более 57 градусов (57,60) над горизонтом Солнце держит на протяжении нескольких дней до и после момента солнцестояния.
"После летнего солнцестояния высота Солнца в полдень над горизонтом с каждым днем будет уменьшаться, световой день начинает уменьшаться. И в день зимнего солнцестояния, 21 декабря, высота Солнца над горизонтом Москвы будет не выше 11 градусов (10,80)", – добавили в пресс-службе учреждения.
Магический день
День летнего солнцестояния издревле наделяли магическими свойствами. Люди всегда придавали особое значение небесному светилу. Ряд ученых даже сходятся во мнении, что культовые сооружения, такие как солнечная обсерватория Чанкильо в Перу, в том числе были построены, чтобы следить за звездой и определять дни солнцестояний.
Многие народы считали необходимым отмечать этот день. Существует мнение, что особо почитаем он был у жителей Севера: продолжительная суровая зима заставляла радоваться солнцу куда больше остальных.
Этот день не обошел стороной и славян. На Руси отмечали Ивана Купалу, правда после перехода на григорианский календарь, он перестал выпадать на 21 июня. На праздник водили хороводы, пели и не забывали о важных обрядах. Например, прыгали через горящий костер, символизирующий очищение и обновление, плели венки, с помощью которых гадали на замужество и защищались от злых сил.
Без примет тоже не обходилось. В этот мистический день особенно пристально наблюдали за погодой, которая могла многое рассказать о предстоящем урожае:
- непогода в день летнего солнцестояния сулила неурожай. Причем нехорошим знаком считалось даже солнце, скрывшееся за облаками;
- если же на улице много утренней росы, можно не переживать – урожай порадует. Также считалось, что роса в этот день обладает целебными свойствами и даже способна омолодить;
- магические свойства якобы приобретает вся вода в целом. Многие верили: любые водные процедуры пойдут на пользу здоровью;
- звездная ночь на 21 июня обещала отличный грибной урожай осенью.
Были и другие приметы: например, в день солнцестояния многие старались встретить рассвет. Это гарантировало хороший год, в котором не будет проблем.
Желающие заглянуть в будущее, тоже могли это сделать благодаря приметам. Если молодой человек случайно или специально обольет девушку водой, значит, ждать молодым свадьбы. Еще одно поверье существовало для тех, кто очень хотел выйти замуж: для этого нужно было протанцевать всю ночь у девяти костров. Это гарантировало семейное счастье, причем в ближайшее время.