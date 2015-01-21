В Китае напечатали первые жилые апартаменты на 3D-принтере

Фото: weburbanist.com

В Китае представили настоящие жилые дома, созданные с помощью 3D-принтера. Удалось даже распечатать пятиэтажное здание, сообщает портал Web Urbanist.

Дома печатают на принтере, благодаря которому можно изготавливать объекты высотой в 6,4 метра и шириной в 9,75 метра. В качестве материала используются вторичные строительные отходы. Они наносятся слой за слоем, пока стена не становится достаточно плотной. Один такой дом делается за сутки.

Впервые такие дома появились в марте 2014 года. Их создала компания Shanghai WinSun Decoration Design Engineering Co. Тогда было изготовлено десять одинаковых зданий из бетона, стоимость каждого здание составила 3,1 тысячи фунтов стерлингов.

Представленные сейчас дома продаются примерно по 100 тысяч фунтов стерлингов. Компания уже получила уже сотни заказов, в том числе от правительства Египта.

Макет будущего дома на набережной Амстердама. Фото: facebook.com/3DPRINTCANALHOUSE

Отметим, что при помощи 3D-принтера дома строят и в Голландии. Там такое здание появится на берегу одного из амстердамских каналов. Все элементы для него будут напечатаны на принтере KamerMaker, который на самом деле является большим печатающим павильоном. Когда блоки будут готовы, их соберут вместе и скрепят стальными тросами. Цель проекта – узнать, как технология трехмерной печати может применяться в архитектуре.

Пока в Голландии думают, какой материал лучше использовать, и создают блоки для будущего дома в масштабе 1:20, профессор Берок Хошневис из Южной Калифорнии придумал 3D-принтер, который может напечатать дом площадью 250 квадратных метров всего за сутки. Устройство больше похоже на гигантского робота, который движется по рельсам и слой за слоем кладет бетонную смесь по заданной модели.

Предложенная Хошневисом технология, по его мнению, может быть использована при колонизации других планет, например Луны или Марса. 3D-принтеры, в отличие от строителей, способны работать в экстремальных условиях и без кислорода.