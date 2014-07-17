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Наука

17 июля 2014, 12:40

Ученые обнаружили мозг самого древнего хищника Земли

наука хищники

Фото: ИТАР-ТАСС

Ученые обнаружили мозг самого древнего хищника из когда-либо существовавших на Земле. Аномалокарисы, так называют этих существ, обитали на планете в кембрийском периоде, около 520 миллионов лет назад, пишет Nature.

Мозг аномалокарисов нашли в окаменелости этого вида хищников. Примечательно, что мозг существ оказался очень примитивным, нервная система их жертв была устроена куда сложнее.

Аномалокарисы - это род ископаемых морских членистоногих. Они отличались двумя большими выростами в передней части морды. Потомки аномалокарисов до сих пор неизвестны, но есть предположения, что они эволюционировали в бархатных червей.

Эти червы, или онихофоры имеют практически идентичное строение мозга с аномалокарисами. Они также являются хищниками.

Ученые сделали вывод, что появление первого хищника на планете стало своеобразным двигателем эволюции. Животные-жертвы научились реагировать на опасность, что подстегнуло развитие нервной системы.

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