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Наука

15 июля 2014, 17:15

Ученые нашли у друзей генетическое сходство

наука генетика ученые друзья гены

Фото: ИТАР-ТАСС

Исследование, проведенное учеными Йельского и Калифорнийского университетов доказало, что друзья имеют генетическое сходство. Об этом говорится в работе, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи специально убрали из эксперимента друзей, которые одновременно являлись дальними родственниками. В результате были отобраны только приятели, биологически непохожие друг на друга. Кроме того, к сравнению были подключены генотипы совершенно незнакомых людей.

Проведя анализ почти полутора миллионов маркеров генетической изменчивости у 1932 человек, ученые обнаружили, что у двух друзей уровень генетической связи равен родству в пятом колене и составляет около 1% человеческого генома. То есть они имеют столько же общих генов, что и пятиюродные братья или пра-пра-прабабушки и дедушки.

"Для постороннего человека один процент может казаться не таким уж и большим числом, но для генетиков это значительная цифра", - говорит социолог Йельского университета Николас Кристакис. По его словам, большинство даже не знают, как выглядят их пятиюродные братья и сестры. Однако среди множества вариантов, люди умеют выбирать друзей, которые напоминают дальних родственников.

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