Шнобелевская премия: лауреаты, о которых должен знать мир

В Гарварде прошла торжественная церемония вручения Шнобелевской премии за научные достижения, по задумке организаторов заставляющие людей "сначала посмеяться, а потом – задуматься". Портал Москва 24 решил рассказать о лауреатах этого года и самых интересных победителях прошлых лет.

Фото: AP/Charles Krupa

Шнобелевская премия существует с 1991 года. Изначально задумывавшаяся как пародийная, она присуждается за реальные исследования необычного характера, при этом призы вручают действительные нобелевские лауреаты, а сама церемония награждения проходит в Гарвардском университете.

Ироничны не только исследования лауреатов, но и максимально несерьезный формат церемонии: сама премия может выглядеть как медаль из фольги, а время выступления лауреатов обычно ограничено минутой – лишь бы действие не превратилось в скучную и серьезную научную конференцию. При этом есть и такие ученые, которые одновременно являются лауреатами обеих премий – как Нобелевской, так и Шнобелевской. Среди них – первый лауреат Шнобелевской премии Барт Кнолс, а также лауреат российского происхождения Андрей Гейм, исследовавший левитацию лягушек.

В этом году премию в области "Литература" получила команда, выяснявшая, почему мужчины изучают инструкции чаще женщин, а молодежь ими не пользуется совсем. В номинации "Питание" победили ученые, занимавшиеся исследованием людоедства во времена палеолита.

Еще одна команда получила награду в области химии, доказав, что слюна человека идеально очищает грязные поверхности. Ученые из Мичиганского университета стали победителями в номинации "Медицина", выяснив, что вывести камни из почек в 70% случаев помогают поездки на американских горках.

Фото: AP/Michael Dwyer

Работа ученых из Канады о пользе издевательств сотрудников над куклой вуду начальника получила награду в номинации "Экономика". А главный приз в категории "За мир" получила команда, изучившая ругательства участников дорожного движения. В ходе исследования выяснилось, что агрессия за рулем зависит от характера человека, а также связана с уровнем стресса и усталости.

Приз за победу в каждой номинации в этом году составил 10 триллионов зимбабвийских долларов.



• Самый известный русский лауреат Шнобелевской премии – российский химик и кристаллограф Юрий Стручков. Он был награжден за публикацию с 1981 по 1990 годы 948 научных работ (то есть, в среднем каждые четыре дня в течение девяти лет выходило по одной статье его авторства).

• Интересный факт для любителей кошек: Марк Антуан Фардин в своей работе "О реологии кошек" (реология – раздел физики, изучающий текучесть вещества) доказал, что кошек можно считать жидкостью, так как они принимают форму сосуда, в котором лежат.

• Среди обладателей премии есть и известные широкой аудитории люди, например, президент Белоруссии Александр Лукашенко: он удостоился награды за запрет публичных аплодисментов в стране.

• Знаменитый индонезийский сорт кофе "копи лювак", считающийся самым дорогим в мире и изготавливаемый из экскретированных мусангом (местный зверек) кофейных зерен, также принес награду исследователям своих свойств в 1995 году.

Фото: AP/Charles Krupa

• В год учреждения премии одним из ее первых лауреатов стал Роберт Кларк Грэм, создавший банк спермы, принимавший вклады только от "лучших представителей человеческой расы" – нобелевских лауреатов и олимпийских чемпионов.

• Одна из премий, ставших особенно известными, – в области медицины за исследование "Ранения, причиняемые падающими кокосами".

• В 2005 году премию по литературе получили нигерийские спамеры, создавшие колоритный и ставший известным всему миру типаж харизматичных "бывших королей", нуждающихся в небольшой сумме денег.

• Премию за междисциплинарные исследования в 2002 году получил Карл Кружельницки, исследовавший мусор, скапливающийся в пупке человека.

• В 2003 году сразу в двух категориях были присуждены премии, анализирующие человеческий ум: лауреаты первой доказали, что мозг лондонских таксистов развит лучше мозга англичан, не являющихся таксистами. В то же время итальянские психологи получили премию за доклад "Уникально простые личности политиков".

• Лауреат премии по физике 2001 года доказал то, о чем давно догадывались многие: в душе занавеску действительно затягивает внутрь, так как в ванной "образуется мини-ураган с зоной низкого давления".

• Астрофизик из Мичигана доказал, что черные дыры соответствуют всем требованиям, делающим их идеальным месторасположением для ада.

Фото: AP/Winslow Townson

• Французские физики получили премию в 2006 году за исследование того, почему людей раздражает скрип ногтей по школьной доске.

• Японские ученые в 1992 году удостоились премии за "выявление химических соединений, ответственных за неприятный запах ног" и доказательство теории о том, что "у людей, которые думают, что их ноги дурно пахнут, ноги действительно дурно пахнут, а у людей, которые так не думают, ноги не пахнут".

• В 1996 году исследователи из Гренландии и Норвегии получили премию в номинации "Здравоохранение" за исследование "Передача гонореи через надувные куклы".

• Своя премия есть и у Британского института стандартов, составившего инструкцию по правильному приготовлению чашки чая на шести страницах.

• В 1993 году премию по математике получил ученый из Южной Каролины, вычисливший шанс того, что Михаил Горбачев является антихристом (он, к слову, составил 1 к 710609175188282000).

• Премию мира в 1994 году получил Джон Хагелин, доказавший, что четыре тысячи обученных особой медитации людей помогли снизить уровень насильственной преступности в Вашингтоне на 18%.

• Другая премия мира принадлежит Королевскому ВМФ Великобритании – за экономию более чем миллиона фунтов в год благодаря тому, что на одном из учебных кораблей во время боевых учений пушки не функционируют, в то время как курсанты кричат "Бум!".

Фото: AP/Charles Krupa

• Своя премия мира есть и у граждан Швейцарии – за отстаивание наличия чувства собственного достоинства у растений, и у британских ученых – за доказательство того, что ругань помогает снять боль.

• В 2013 году одну из премий получили ученые, открывшие, что заблудившийся жук-навозник ориентируется по Млечному Пути.

• В 1995 японские психологи Сигэру Ватанабэ, Дзюнко Сакамото и Масуми Вакита получили премию за то, что учили голубей различать картины Пикассо и Моне.

• А премию в области психологии в 2014 году получила группа ученых, доказавших, что "совы" более подвержены самолюбованию и склонны к манипулированию.

Лиза Минаева