Сексуальная зависимость и наркомания вызывают в мозге похожие реакции

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Мозговая активность людей с сексуальной зависимостью во время просмотра порнографии аналогична процессам, происходящим в голове тех, кто принимает наркотики. Об этом говорится в работе, опубликованной в журнале PLOS ONE.

Ученые из Великобритании и США сравнили мозговую деятельность 19 мужчин с компульсивным сексуальным расстройством с тем же количеством лиц без подобной зависимости. В ходе эксперимента 38 человек наблюдали короткие видеоролики сцен с сексуальным и спортивным содержанием.

В результате исследователи обнаружили, что у лиц с сексуальной аддикцией активность мозга похожа на активность мозга людей с наркотической зависимостью, причем сцены с сексуальным содержанием приводят к большей активности головного мозга.

Ученые также отметили взаимосвязь между возрастом и активностью головного мозга. Так, некоторые области мозга у более молодых испытуемых проявляли большую активность, чем у более взрослых. Такое соответствие было установлено лишь у лиц с компульсивным сексуальным поведением.