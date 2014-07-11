Телескоп Hubble обнаружил космическую "жемчужную нить" голубых звезд

Фото: hubblesite.org

Телескоп Hubble обнаружил в 100 тысячах световых лет от Земли структуру, которая напоминает нить жемчуга. Как предполагают ученые, находка является скоплениями недавно зародившихся голубых звезд, удаленных друг от друга на одинаковое расстояние в 3 тысячи световых лет. Об этом говорится на сайте Hubble.

Процесс формирование этой "жемчужной нити" на Земле аналогичен возникновению дождя. Вместо того чтобы падать в виде непрерывного потока воды, дождь проливается маленькими каплями. Этот процесс называют неустойчивостью Джинса - физическим явлением, которое имеет место, когда внутреннее давление межзвездного газового облака не достаточно высокое для того, чтобы предотвратить гравитационный коллапс области, заполненной веществом.

Самое любопытное в этом открытии то, что оно было сделано совершенно случайно: Hubble изучал эффект гравитационного линзирования в 23 галактиках звездных скоплений (суперкластеров). Теперь астрономы пытаются понять природу происхождения звездной нити.

Существует предположение, что она может подпитываться холодным молекулярным газом, который служит топливом для процесса звездообразования. Вторая гипотеза предусматривает наличие охлаждающего потока, в котором газ остывает с помощью ультрагорячей атмосферной плазмы, образуя тем тот же молекулярный газ. Кроме того, источником холодного газа может быть и высокотемпературная ударная волна, образовавшаяся в результате слияния двух галактик.