Космический зонд "Розетта" вывели на орбиту кометы

Фото: jpl.nasa.gov

Космический аппарат "Розетта" вывели на орбиту вокруг кометы Чурюмова-Герасименко, говорится в сообщении на сайте Европейского космического агентства.

"Розетта" пролетела в космосе около 6,4 миллиардов километров. Чтобы догнать комету, ее скорость увеличили до 55 тысяч километров в час. Это позволило вывести аппарат на орбиту движения кометы, при этом "Розетта" летела впереди кометы, постепенно снижая скорость. В последние недели зонд и комета сближались со скоростью всего 3,6 километра в час.

Это стало первым случаем вывода исследовательского аппарата на орбиту вокруг подобного космического тела. Кроме того, до сих пор астрономам не удавалось сделать снимки кометы со столь близкого расстояния.

В настоящее время сигнал от Земли до аппарата летит более 20 минут через 400 миллионов километров космического пространства, что не позволяет управлять станцией напрямую. Поэтому 4 августа в компьютерную систему аппарата была заложена программа сближения, а сигнал на ее выполнение был дан в среду.

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Это позволило провести торможение и перевести "Розетту" на орбиту, что впоследствии даст возможность сблизиться с кометой. В конечном счете аппарат будет находиться всего в 2-3 километрах от кометы, что должно позволить ей 11 ноября спустить на поверхность космического тела исследовательский модуль "Фила".

Однако предстоящая операция осложняется туманными представлениями ученых о массе кометы, а, следовательно, и о ее гравитации. Поэтому, при ошибке в расчетах удар модуля о поверхность может оказаться слишком сильным и разрушит его.

Тем не менее, как при сильном, так и при слабом притяжении не исключается, что модуль может отлететь от кометы даже при штатной посадке. Для этого он оснащен небольшим ракетным двигателем, который в таком случае сработает, притянув его к поверхности.

Модуль снабжен буром для взятия проб и десятком различных автоматических исследовательских комплексов - спектрометров, фотокамер, а также анализаторов частиц. Это позволит, в частности, заглянуть "внутрь" ядра кометы. Это особенно ценно, так как обычно частицы ядер комет, попадающие в их шлейф, быстро разрушаются под воздействием солнечного излучения.

С помощью "Филы" будет изучен хвост кометы и происходящие в нем процессы. Миссия "Розетты" должна дать ученым уникальные данные о начальных этапах возникновения Вселенной. Исследователи отмечают, что комета сохранилась почти в первозданном виде с момента своего возникновения 4,5 миллиарда лет назад.

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Сам зонд "Розетта" будет находиться на орбите высотой 20-30 километров до декабря следующего года. За это время аппарату, с помощью автоматических исследовательских систем предстоит провести мониторинг физико-химических процессов, происходящих на поверхности кометы.

Напомним, ранее "Розетта" впервые измерила температуру кометы Чурюмова-Герасименко. Исследования проводились с 13 по 21 июля, когда аппарату удалось сократить свое расстояние до космического тела с 14 до 5 тысяч километров.

На таком расстоянии невозможно было определить температуру отдельных частей кометы, однако с помощью специального спектрометра VIRTIS на "Розетте" ученые установили, что средняя температура на поверхности ядра составляет около минус 70 градусов Цельсия.