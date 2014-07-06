Макет шаттла "Буран" доставили на ВДНХ

Первый советский шаттл "Буран" перевезли на ВДНХ

Макет космического корабля "Буран" перевезли из парка Горького на ВДНХ, передает Агентство "Москва".

Разгрузка и сборка макета шаттла начнется в 7.00 7 июля. "Мы прошли 15 километров по дорогам Москвы и приходилось буквально каждые 50 метров поднимать провода контактной сети, приходилось где-то делать особые повороты", - отметил первый заммэра Москвы Петр Бирюков.

Также чиновник добавил, что в подготовке операции участвовали около 500 человек специалистов и рабочих и почти 1,5 тысячи единиц техники. Всего на транспортировку было потрачено около 17 миллионов рублей.

Транспортировка макета орбитального корабля прошла по маршруту: Парк Горького – Ленинский проспект – Большая Якиманка – Большая Полянка – улица Серафимовича – Большой Каменный мост –Моховая –Охотный ряд – Театральный проезд – Лубянская площадь –Большая Лубянка – Сретенка – пересечение Садового кольца с проспектом Мира – Трифоновская улица – улица Советской Армии – пересечение ТТК с улицей Шереметьевская – Звездный бульвар – Останкинский проезд – ВДНХ.



По словам Бирюкова, на ВДНХ макет космического корабля будут собирать в течение двух недель. Он отметил, что для посетителей "Буран" откроют 1 августа 2014 года к юбилею Выставки достижений народного хозяйства.

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На ВДНХ "Буран" разместят на площади Промышленности рядом с самолетом Як-42 и макетом ракеты-носителя "Восток", на которой совершил первый полет в космос Юрий Гагарин.

Макет космического корабля "Буран" был установлен в Парке Горького в 1993 году после фактического окончания испытаний. До 2011 года он использовался в качестве аттракциона