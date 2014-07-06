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Наука

06 июля 2014, 09:25

Макет шаттла "Буран" доставили на ВДНХ

наука туризм Петр Бирюков Буран космический корбаль транспортировка

Первый советский шаттл "Буран" перевезли на ВДНХ

Макет космического корабля "Буран" перевезли из парка Горького на ВДНХ, передает Агентство "Москва".

Разгрузка и сборка макета шаттла начнется в 7.00 7 июля. "Мы прошли 15 километров по дорогам Москвы и приходилось буквально каждые 50 метров поднимать провода контактной сети, приходилось где-то делать особые повороты", - отметил первый заммэра Москвы Петр Бирюков.

Также чиновник добавил, что в подготовке операции участвовали около 500 человек специалистов и рабочих и почти 1,5 тысячи единиц техники. Всего на транспортировку было потрачено около 17 миллионов рублей.

Транспортировка макета орбитального корабля прошла по маршруту: Парк Горького – Ленинский проспект – Большая Якиманка – Большая Полянка – улица Серафимовича – Большой Каменный мост –Моховая –Охотный ряд – Театральный проезд – Лубянская площадь –Большая Лубянка – Сретенка – пересечение Садового кольца с проспектом Мира – Трифоновская улица – улица Советской Армии – пересечение ТТК с улицей Шереметьевская – Звездный бульвар – Останкинский проезд – ВДНХ.

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По словам Бирюкова, на ВДНХ макет космического корабля будут собирать в течение двух недель. Он отметил, что для посетителей "Буран" откроют 1 августа 2014 года к юбилею Выставки достижений народного хозяйства.

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На ВДНХ "Буран" разместят на площади Промышленности рядом с самолетом Як-42 и макетом ракеты-носителя "Восток", на которой совершил первый полет в космос Юрий Гагарин.

Макет космического корабля "Буран" был установлен в Парке Горького в 1993 году после фактического окончания испытаний. До 2011 года он использовался в качестве аттракциона

Сюжет: ВДНХ: планы, события, перемены

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