Как разные животные могут менять восприятие времени

Британское экологическое общество опубликовало отчет об исследовании: согласно ему, для большинства мелких или летающих существ, а также для морских хищников время течет медленнее, чем для всех остальных. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Каждый, кто когда-нибудь пытался прихлопнуть муху газетой, знает, что удается это далеко не всегда – чаще всего муха успевает среагировать заранее и улететь. Согласно исследованию международной группы биологов, это происходит потому, что время для мухи течет гораздо медленнее, чем для человека. Ваш стремительный удар для нее выглядит так, словно вы двигаетесь в замедленной съемке.

Конечно, измерить этот показатель с помощью секундомера невозможно, но исследователи нашли другой способ: им удалось установить, какое количество событий в секунду способны отслеживать различные живые существа. Для этого использовали короткие вспышки света и измеряли с помощью электроретинографии, с какой скоростью зрительный нерв отправляет информацию в мозг.

Всего было изучено 138 видов, и оказалось, что существа, ведущие более динамичный образ жизни, оснащены зрительными системами, которые могут обнаруживать изменения с огромной скоростью.

Это логично: если вы двигаетесь быстро или вам нужно точно определить траекторию движения добычи, то вам нужно очень быстрое зрение, чтобы воспринимать стремительные изменения в окружающей среде.

Абсолютными рекордсменами оказались стрекозы: они способны отслеживать до 300 различных событий за 1 секунду. Это намного опережает человеческие возможности: мы не в состоянии уловить больше 65 за то же время. Другими словами максимальная частота зрения стрекозы составляет 300 Гц, а человека – 65 Гц. Стрекозиное время течет в 4,6 раза медленнее, чем человеческое.

Среди позвоночных первенство удерживает мухоловка-пеструшка – крохотная черно-белая птичка, обитающая в лесах Европы, Западной Сибири и Северной Африки. Ее показатель – 146 Гц. Собаки видят с частотой 75 Гц (и это тоже быстрее, чем люди), а зрение лосося в полтора раза быстрее нашего – 96 Гц.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самыми медленными глазами обладают морские звезды. Да, как ни странно, эти животные (по крайне мере, некоторые виды) способны видеть: на концах их лучей расположены сотни фоторецепторов. Правда, видят они слабо, примерно в 500 раз хуже человека, да и угол обзора у них составляет всего несколько градусов. При очень неспешном темпе жизни морским звездам совершенно незачем реагировать на быстрые события, поэтому скорость их зрения – всего 0,7 Гц, то есть они могут воспринимать движения, совершаемые чуть быстрее, чем один раз в секунду. Время для них течет очень быстро, и окружающий мир с точки зрения морской звезды изменяется с ошеломляющей скоростью.

Были и неожиданные открытия. Например, выяснилось, что водные хищники чаще всего выигрывают у наземных – акулы и барракуды видят быстрее, чем львы и даже гепарды.

Ученые так и не смогли понять, с чем это связано. Возможно, под водой хищнику приходится отслеживать больше стремительно меняющихся событий, чем на суше.

А еще оказалось, что люди способны в небольших пределах ускорять свое зрение. Например, одно из исследований показало, что опытные футбольные вратари способны отслеживать больше событий в секунду, чем новички, только-только начинающие заниматься этим видом спорта.

Есть и еще одна новость: выяснилось, что кофе ненадолго ускоряет человеческое зрение, пусть и в совсем небольших пределах. Наши глаза после попадания в организм кофеина начинают реагировать на окружающий мир с чуть большей частотой. Вывод: кофе замедляет время. Если вы хотите продлить приятный момент или не прозевать быстрый удар, закажите двойной эспрессо – должно сработать.

Хотя...