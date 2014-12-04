Прямая трансляция перформанса "behaviours" – тело как интерфейс

Фото: m24.ru/Александр Авилов
До 7 декабря в Москве проходит фестиваль "Polytech.Science.Art Week", посвященный синтезу искусства, науки и техники. В субботу зрителям представят перформанс об идентификации сознания человека в интерактивной среде. В работе использованы современные технологии трехмерной визуализации и программирования звука, также сенсорные датчики движений.
Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 19.00.
- Когда: 6 декабря
- Кто: перформеры - Юлия Чекмас, Ваган Сароян
- Кому смотреть: любителям экспериментального театра и новых технологий в искусстве