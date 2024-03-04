Ученый объяснил, когда северное сияние может снова возникнуть в Московском регионе

В ночь с 3 на 4 марта жители Подмосковья наблюдали северное сияние. Причиной редкого для столичного региона явления стала очередная магнитная буря. Москва 24 выяснила, ждать ли жителям Московского региона второй серии сияний в ближайшее время.



Яркие небеса

О неожиданной магнитной буре на Земле Институт космических исследований (ИКИ) РАН предупредил вечером 3 марта. Там пояснили, что из-за нее резко возросла вероятность полярных сияний на территории РФ. В итоге до Москвы и Санкт-Петербурга явление добралось в тот же день, в период с 20:00 до 24:00.



из сообщения лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Хотя приход солнечного вещества ожидался, начало магнитной бури является неожиданным. Модели в большинстве мировых центров прогнозировали лишь слабые возмущения, которые не были даже отмечены на графиках.

В центре погоды "Фобос" отметили, что для наблюдений очень повезло с погодой.

"Прошедшая магнитная буря оказалась интересна тем, что на территории Европейской России ее максимум совпал с началом ночи, а небольшая облачность в большинстве регионов не препятствовала наблюдениям за северными сияниями", – рассказали синоптики.

По данным центра, явление фиксировали в Калининградской, Ярославской, Нижегородской, Новгородской, Московской и других областях.

Жители столичного региона поделились впечатлениями в соцсетях.



Сияние мерцало зелеными, фиолетовыми, розовыми оттенками.



Некоторые специально устроили ночную прогулку, чтобы увидеть редкое для региона явление.



А другие смогли наблюдать яркое небо прямо недалеко от дома.





Чем мощнее, тем ярче

Магнитная буря фактически подвинула северное сияние к московским широтам, дав жителям региона возможность увидеть столь редкое явление, рассказал Москве 24 главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

Он объяснил, что Москва находится на географических координатах 55,7522 северной широты, при этом сияние наблюдается преимущественно в высоких широтах северного полушария (67–70 градусов). Во время сильных магнитных бурь авроральный овал (диапазон северного сияния) сдвигается, явление можно увидеть на более низких широтах – в частности в столичном регионе.



Сергей Пулинец главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Последнее время было несколько достаточно сильных возмущений геомагнитного поля, граница полярных сияний двигалась на юг, в том числе захватывая Москву. 3 марта был кратковременный всплеск – буря началась днем и закончилась около полуночи, подарив нам сияние.

В Сети также появился прогноз магнитных бурь на март 2024 года от лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По оценкам ученых, 9–10 марта ожидаются сильные бури, 5–16 марта явление будет средней интенсивности, с 21-го по 22-е прогнозируются слабые бури, а с 27-го по 28-е – возмущения геомагнитного поля Земли тоже будут средними.

Сергей Пулинец подчеркнул, что это лишь вероятные данные: сложно прогнозировать, когда будет следующая буря и принесет ли она сияние.

"Показательная история: в феврале 2024-го исследователи и СМИ писали о вспышках на Солнце и сильных магнитных бурях на Земле. Однако вспышки были, а бури не случились. При этом магнитные колебания 3 марта никто не предсказал. И это не потому, что ученые плохо работают, а потому что такие события очень сложно прогнозировать", – сказал он.

Ученый объяснил, что не любая вспышка на Солнце приводит к буре на нашей планете: поток солнечного ветра, который движется по спирали, может просто ее миновать. Соответственно, и новое северное сияние в Подмосковье будет возможно, если магнитная буря снова окажется достаточно сильной для смещения аврорального овала, заключил эксперт.