Москвичи увидят "холодную" Луну в ночь на 5 декабря 2025 года

Первое полнолуние этой зимы – "холодную" Луну – россияне увидят в ночь на 5 декабря. Чем будет сопровождаться это явление и какие еще астрономические события ждут жителей страны в последнем месяце года, разбиралась Москва 24.

Оптический эффект

"Холодная" Луна появится в небе в ночь на 5 декабря, сообщили СМИ. По оценкам экспертов, это полнолуние станет вторым по величине в уходящем году. Кроме того, Луна будет видна вплоть до восхода солнца.

При этом научный директор Московского планетария Фаина Рублева подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что в астрономии не существует такого термина, как "холодная" Луна", равно как и "горячая" или "теплая".

"Луна является физическим небесным телом со своими свойствами. Ее дневная сторона, обращенная к Солнцу, нагревается до более чем +100 градусов по Цельсию, в то время как ночная сторона остывает до примерно -100. Таким образом, нельзя однозначно назвать Луну холодной или горячей – это зависит от того, какая часть ее поверхности освещена в данный момент", – объяснила эксперт.

Она добавила, что в текущем цикле полнолуние наступит 5 декабря в 02:15 по московскому времени. В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска. При этом "цвет" спутника зависит исключительно от земной атмосферы, сквозь которую мы ее наблюдаем.

"Чем ближе Луна к горизонту, тем теплее ее оттенок – она может казаться желтоватой или даже розоватой. По мере подъема над горизонтом ее цвет становится бледно-желтым, а затем белым. Таким образом, изменения цвета не связаны с физическими процессами на самой Луне, а являются атмосферным эффектом", – поделилась Рублева.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария 4 декабря Луна окажется в перигее – ближайшей к Земле точке своей эллиптической орбиты, на расстоянии 356 961 километра от нашей планеты. 17 декабря она, напротив, достигнет апогея – наиболее удаленной точки, находясь в 406 322 километрах от Земли.

Близость Луны может создавать оптический эффект, при котором ее диск кажется чуть больше обычного, однако это иллюзия – реальные размеры спутника остаются неизменными. Кроме того, близость или удаленность не влияют на цвет Луны, который, как уже было сказано, определяется состоянием атмосферы, добавила эксперт.

"Что касается других значимых астрономических событий этой зимой, ключевым из них является зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году в Северном полушарии, которое в текущем году приходится на 21 декабря. Световой день продлится около 7 часов. Все остальное время – сумерки и ночь", – рассказала Рублева.

Эксперт добавила, что в декабре можно также наблюдать метеорные потоки. Пик активности потока Геминиды ожидается в ночь с 13 на 14 декабря, его радиант (точка, из которой, как кажется, вылетают метеоры) находится в созвездии Близнецов. Явление наступит после полуночи, но навряд ли удастся за ним наблюдать из-за городского освещения.

"С 17 по 26 декабря действует метеорный поток Урсиды, максимум которого (до 10 метеоров в час) прогнозируется на 22 декабря, совпадая с самой длинной ночью года", – поделилась эксперт.

Для наблюдения за этими явлениями, когда метеоры, словно "падающие звезды", вылетают из одной точки и разлетаются по всему небу, лучше всего выбираться за пределы города. Там нет световой засветки, а в городских условиях облачность и искусственное освещение могут серьезно помешать обзору. Некоторые для наблюдения специально отправляются в горы, подчеркнула Рублева.

Энергия полнолуния

Астролог Борис Зак рассказал Москве 24, что термин "холодная" Луна, как и другие подобные названия полнолуний, – это исторически принятое обозначение у различных народов, в частности у североамериканских индейцев.

"Конкретно "холодная" означает первое полнолуние зимнего месяца. Оно пройдет в знаке Близнецы", – отметил астролог.

При этом он подчеркнул, что полнолуние само по себе – это пик энергии месяца. Когда оно находится в Близнецах, активность лучше всего направить на все, связанное с общением, новыми знаниями, рекламой, работой в соцсетях, так как этот знак зодиака отвечает за коммуникацию.





Борис Зак астролог В полнолуние, когда ощущается пик энергии, люди особенно эмоциональны, поэтому могут идти на конфликты, испытывать излишний азарт. Но в данном случае знак Близнецы это немного смягчает. В отличие, например, от огненных знаков, которые усиливают агрессию, энергию этого полнолуния можно направить на создание динамичных постов, запуск активной рекламы, живое общение и завязывание новых связей.

Говоря о других важных астрологических событиях декабря, астролог отметил, что три планеты завершают свои ретроградные периоды и переходят к прямому, или директивному, движению. Например, Меркурий перестал быть ретроградным 29 ноября, но его влияние еще будет ощутимо в начале декабря. Также прямое движение начинают Сатурн и Нептун. Это указывает на то, что многие дела, которые ранее тормозились, перейдут в более активную фазу, объяснил специалист.

"Прекращение ретроградности этих планет может дать толчок к поиску новой работы и снимет жизненные препятствия. Таким образом, до середины декабря рекомендуется завершить все отжившие вещи, будь то деловые или личные проекты, а также тяготящие отношения", – объяснил эксперт.

При этом он порекомендовал в этот период отсечь от себя лишнее. По его словам, тот же Нептун в скором времени переместится в Овна, который считается первым знаком зодиакального круга и символизирует начало. Поэтому в переходный период лучше избавиться от ненужного груза, чтобы иметь возможность начать все заново.

Кроме того, это время совпадает с приближающимся годом Красной Огненной Лошади – символом стремительного развития и движения вперед. Чем больше старых обременений перейдет в новый цикл, тем сложнее будет двигаться и тем сильнее может негативно проявиться энергия Лошади, заключил Борис Зак.

