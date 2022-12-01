Приведет ли извержение самого крупного вулкана Земли к концу света

На острове Гавайи после почти 40-летнего молчания начал извергаться самый крупный из действующих вулканов Земли – Мауна-Лоа. О том, к каким последствиям это может привести, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: AP Photo/Marco Garcia

27 ноября в 23:30 по местному времени веб-камеры Гавайской вулканической обсерватории зафиксировали, как лава фонтанами вырвалась из трещин Мауна-Лоа и начала растекаться по дну обширной котловины вулкана – кальдеры.

Авиакомпаниям, рейсы которых проходят в небе над Гавайями, тут же было разослано предупреждение с красным кодом опасности, все полеты в этом районе были отменены. Причина не только в поднимающихся дыме и пепле, но и в тонких нитях вулканического стекла, которые выбрасываются на большую высоту и могут попасть в турбины.

Новостные службы всей планеты сразу же опубликовали тревожные сообщения с заголовками "Проснулся самый большой вулкан Земли!". Желтая пресса начала пугать читателей надвигающейся вулканической зимой, связывать извержение с глобальными климатическими изменениями и пророчить катастрофу планетарного масштаба. Но чтобы разобраться, действительно ли Мауна-Лоа может погубить человечество, нужно понять, что он из себя представляет.

Это и правда самый большой действующий вулкан нашей планеты. Его надводная часть занимает больше 5 000 квадратных километров – почти половину острова Гавайи. Возраст вулкана, по подсчетам специалистов, составляет около 700 000 лет. За это время его объем достиг впечатляющих 75 000 кубических километров горных пород – примерно в три раза больше объема озера Байкал.

Воображение рисует гигантскую скалу, нависающую над океаном и затмевающую небо. Но на самом деле все обстоит совсем не так.

Начнем с того, что "Мауна-Лоа" в переводе с гавайского означает "длинная гора". Это выражение отлично описывает ситуацию: в ширину вулкан намного больше, чем в высоту, на фотографиях с большого расстояния он напоминает очень пологий холм. Мауна-Лоа – щитовой вулкан с очень жидкой лавой. Потому она довольно далеко растекается, но при этом относительно быстро остывает. Этот процесс и образует возвышенность характерной уплощенной формы. По той же самой причине его извержения продолжаются не слишком долго – запасы магмы под ним довольно быстро заканчиваются.

Мауна-Лоа хорошо изучен, а его извержения в ближайший к нам исторический период задокументированы. Предыдущее произошло в 1984 году, оно длилось около двух недель, но самая активная фаза заняла примерно восемь часов. Тогда лава двигалась в сторону Хило – самого большого города на острове с населением 44 000 человек. Но между ним и вулканом есть широкая полоса влажных тропических лесов, которая и стала барьером.



Фото: U.S. Geological Survey via AP

Извержение 1975 года длилось 20 часов, и тогда лава не вышла даже за пределы кальдеры. В 1950 году Мауна-Лоа проснулся ночью и смог разрушить главную дорогу вокруг острова, ремонтные работы продолжались несколько недель.

Конечно, все это не позволяет относиться к крупнейшему действующему вулкану Земли наплевательски. Сейсмологи и вулканологи ни на минуту не останавливают наблюдение за "длинной горой", отслеживают направление ветра и количество магмы. Сейчас наибольшую опасность для здоровья местного населения представляют пеплопады и вулканические газы – например, диоксид серы.

Жителям Гавайев, особенно обитателям подветренной стороны Мауна-Лоа, рекомендуют не выходить из домов в случае появления в воздухе пепла, а погодные службы постоянно контролируют состав воздуха. Специалисты не считают, что нынешнее извержение будет сильно отличаться от предыдущих, и есть все основания им доверять.

Хотя...

