07 октября 2014, 17:55

Общество

Количество гаджетов в мире впервые превысило численность населения Земли

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Впервые в истории количество гаджетов превысило численность населения Земли. Таким образом, на каждого человека теперь приходится больше одного мобильного телефона, смартфона или планшета, сообщает Cnet.

Согласно данным Американского бюро переписи населения мира, на планете насчитывается около 7,2 миллиарда человек. Эта цифра растет примерно на два человека в секунду или на 1,2 процента ежегодно.

По другим данным, в настоящее время на планете обслуживается более 7,2 миллиарда сим-карт. Эта цифра растет в пять раз быстрее, чем численность населения.

Вместе с тем, плотность распространения мобильных устройств неравномерна. Например, в Европе приходится больше одного смартфона на человека, тогда как в Африке далеко не у каждого есть смартфон.

Отметим, что первый мобильный телефон был создан в 1973 году компанией Motorola.

население планшеты демография мобильные телефоны

