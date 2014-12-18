В Москве откроют лабораторию для определения новых видов наркотиков

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Инновационная лаборатория, в которой будут определять новые виды наркотиков, откроется в столице в будущем году. Сейчас она работает в тестовом режиме.

"В последнее время крайне актуализировалась проблема идентификации химической структуры наркотических и психотропных веществ. В связи с этим выделили деньги на создание инновационной лаборатории. Мы уже дали ей неофициальное название - "Референс-Центр", - рассказал Агентству "Москва" главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

В лаборатории установят современное аналитическое оборудование, которое позволит проводить химико-токсикологическое исследование новых наркотиков. Также здесь будут проводить экспертизы лиц, подозреваемых в употреблении наркотиков. Мощности лаборатории хватит и для оказания медицинской и реабилитационной помощи людям, пострадавшим от наркотического отравления.

По словам Брюна, проблема идентификации химической структуры наркотических веществ особенно актуальна для "спайсов". Осенью этого года по стране прокатилась волна отравлений курительными смесями. Были зафиксированы смертельные случаи, в том числе и среди несовершеннолетних.

Ранее M24.ru сообщало, что властизапретили входящие в состав "спайсов" вещества. Дмитрий Медведев подписал постановление о включении некоторых психотропных соединений в перечень наркотических средств.

Отметим, что 12 декабря Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, который позволит ФСКН самостоятельно запрещать новые "спайсы". Дело в том, что главной проблемой в борьбе с оборотом "спайсов" является специфика их производства: химики постоянно меняют состав вещества таким образом, чтобы он не попадал под запрет. Новый законопроект позволит бороться с такой практикой.