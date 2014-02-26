Семь грехов: московские анонимные клубы для зависимых

Фото: ИТАР-ТАСС

"Здравствуйте, меня зовут Имярек, и я алкоголик", - эту фразу можно добавить в список крылатых. Пожалуй, каждый человек с ходу вспомнит хотя бы один фильм, где фигурировал анонимный клуб – наркоманов, курильщиков, игроков и, конечно же, алкоголиков. Именно с последних началась богатая история анонимных сообществ, где зависимые могут получить моральную поддержку на терновом пути избавления от "греха".

Первую попытку создания сообщества алкоголиков некие энтузиасты предприняли еще в 1840 году, однако легендарная программа 12 шагов избавления от зависимости была составлена почти через 100 лет – в 1938-м. Этот момент можно считать переломным в истории анонимных сообществ. В наше время на основе этих принципов действуют не только клуб анонимных алкоголиков, но и созданные впоследствии сообщества анонимных наркоманов, курильщиков, игроков, меланхоликов и даже обжор.

Первая ступень, на которую ступает зависимый, гласит "мы признались, что бессильны перед (вставить необходимое), признали, что мы потеряли контроль над собой". И, пожалуй, это один из самых сложных психологических барьеров. "Ни один алкоголик никогда не признается в том, что у него проблемы" – эту фразу вы, наверное, не только слышали, но и частенько кидали сами.

При благоприятном исходе, зависимый доходит до последней, 12 ступени, с которой обещает, "духовно пробудившись", применять эти принципы во всех делах и помогать страждущим. Надо понимать, что Клуб анонимных (зависимых) – это не панацея. Там не выпишут таблетки, не назначат лечение и не вылечат от зависимости изящным взмахом волшебной палочки. Единственное, что нужно – это стремление самого человека побороть убивающую его привычку.

Действуют ли анонимные клубы в Москве – узнавал корреспондент сетевого издания M24.ru.

И я алкоголик

Пожалуй, одно из самых больших сообществ в Златоглавой – это содружество Анонимных Алкоголиков Москвы и Московской области. Они, как и другие сообщества, не ведут списки членов или истории их болезни, не ставят диагнозов, не снабжают лекарствами, как и не предоставляют религиозные услуги.

Как это выглядит: вы заходите на сайт, выбираете нужную вам по местоположению группу и приходите на собрание. Никто не попросит вашего паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Анонимность – это главный принцип подобных сообществ. Если вы поняли, что клуб не может предложить необходимой вам помощи, то на второе собрание можете не приходить – никаких обязательств. Тоже касается сборов денег – официально его нет, но вы можете пожертвовать некую сумму, которая пойдет на аренду помещения.

Главный вопрос, который волнует каждого зависимого, - что же происходит на собраниях сообщества. Все просто: алкоголики рассказывают о своем пути "под градусом", о том, как они лечились и к чему это привело.

Группу Анонимных Алкоголиков можно найти почти в каждом округе, полный список с адресами и телефонами находится здесь.

И я наркоман

Наркоманы могут попросить помощи и найти поддержку в московской группе Анонимных Наркоманов, также подобные сообщества есть при некоторых церквях. Программа 12 шагов избавления от зависимости подразумевает полное воздержание от наркотиков, в том числе и от "безобидной", как некоторые считают, ганжи или алкоголя. Во время собраний зависимые морально помогают друг другу оставаться чистыми, то есть воздерживаться от употребления. Также, как и в содружестве алкоголиков, у членов групп нет никаких обязательств – человек может покинуть группу в любой момент. Как сообщается на сайте сообщества, никого не интересует, какие наркотики принимал зависимый, у кого он их брал или что творил в прошлом.

Стоит подчеркнуть, что анонимные группы не связаны с религиозными и политическими организациями, а также с правоохранительными органами. Так же, как здесь не потребуют вступительных или регулярных взносов.

В Москве действует около 20 групп анонимных наркоманов (и это только у одной из организаций), в Московской области - семь, есть также группа в Рязанской области. Адрес, дату и время встречи можно узнать на официальном сайте сообщества.



И я курильщик

Считается, что бой с никотином человек должен принять один на один. В лучшем случае – при поддержке семьи и друзей, если те сами не курят. Мало кто знает, что в Москве работают клубы Анонимных Курильщиков, где можно получить необходимую моральную поддержку.

Группа Анонимных Курильщиков "Саяны" базируется в Свиблово. Они выпускают свою литературу, например, брошюру "Час за часом", в которой читателям предлагаются размышления на каждый час недели, помогающие избавится от зависимости. Один из принципов АК – отказ от курения только на один час, и так – час за часом – человек освобождается от пристрастия.

Вступительных или любых других взносов нет, однако можно поддержать группу добровольными пожертвованиями.

Группа АК "Саяны" собирается три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам в 19.00. Адрес и контактные телефоны можно узнать на официальном сайте содружества.

И я игрок

Игромания во все времена была бичом человечества. Вспомнить хотя бы Достоевского, который спускал все деньги в казино, или посмертный долг Пушкина, часть которого была от проигрыша в карты.

Для зависимых от азартных игр была создана группа Анонимных Игроков. Как сообщается на официальном сайте, концепция сообщества состоит в том, что зависимые игроки – "очень больные люди, которые смогут восстановиться", если начнут жить по 12 правилам для зависимых (да-да, тем самым).

Первым делом игрок должен принять свою болезнь и захотеть излечиться. Программа поможет лишь тогда, когда сам человек готов измениться. Также основатели сообщества советуют новичкам посещать собрания как можно чаще, звонить другим членам сообщества в перерывах между встречами и ни в коем случае не связываться с "друзьями из прошлой жизни". "Не играйте на рынке акций, товаров и опционов, не покупайте лотерею и не участвуйте в розыгрышах, не подбрасывайте монетку и не участвуйте в "черных кассах" на работе", - говорится в памятке.

Если вы не уверены в своей зависимости от азартных игр, то на сайте содружества АИ есть тест, состоящий из двадцати вопросов. Больше семи утвердительных ответов – тревожный звонок.

В Москве работает девять групп, еще одна – в Дубне. Расписание и место встреч можно посмотреть на сайте.

И я депрессивный

Какой бы здоровый образ жизни человек не вел, никто не застрахован от болезни XXI века – депрессии. Можно не принимать ее в расчет, убеждать себя, что здоров, но факт остается фактом – депрессия сама по себе не исчезнет. Еще один способ справиться с болезнью, которая вынудила взять паузу в активной жизни, – обратиться в группы Анонимных Депрессивных.

На собраниях не вмешиваются в личную жизнь, не дают советов и, опять же, не назначают лечения. Вместо этого члены группы рассказывают истории о том, как 12 шагов помогли им освободиться из цепких лап болезни, вдохнуть полной грудью и улыбнуться собственному будущему. Каждый из участников определяет для себя позитивные цели и заново учится управлять своей жизнью. "Если вы новичок, то вы должны быть готовы к тому, чтобы перестать расстраивать себя, огорчаться, и тогда начинаются изменения. Программа 12 Шагов - это великий целитель личностных ран и помогает страдающему депрессией человеку начать новую жизнь", - говорится в памятке группы АД.

Каждое собрание начинается с молитвы о душевном покое, после чего доброволец читает принципы сообщества анонимных депрессивных и 12 шагов к исцелению. Важный принцип групп – не обсуждать лекарства, религию и способы терапии. Дискуссия сосредоточена на духовном содержании 12 шагов.

На официальном сайте сообщества можно скачать полезные материалы для новичков, а также для тех, кто хочет организовать свою группу АД. Группы собираются по воскресеньям в 18.30 в районе станции метро "Академическая". Собрания закрытые. На них могут присутствовать лишь те, кто страдает депрессией. Для тех, кто не имеет возможности приезжать на сборы, по четвергам работает skype-группа. Время и точный адрес сборов можно узнать на сайте.

И я сексоголик

Может показаться, что существование группы, которая "лечит" от секса, - абсурдно. Но это ровно до тех пор, пока секс не становится навязчивой идеей. Все хорошо в меру, в противном случае это может разрушить не только семью, но и личность. С сексуальной зависимостью помогут справиться в сообществе Анонимных Сексоголиков. Как написано на сайте АС "Свобода", вариантов проявления сексуальной зависимости много. Например, просмотр эротических и порнографических материалов, покупка проституток, постоянные измены близкому человеку, вуайеризм, фетишизм, нудизм, гомосексуализм и многое другое.

Также на сайте можно найти 20 вопросов для определения зависимости, среди них – " Как секс контролирует вас?", " Были ли вы арестованы за сексуальное нарушение закона?" и другие.

АС "Свобода" работают в онлайне – есть группы по переписке и по skype.

И я обжора

Вы едите, когда не голодны? "Закусываете" стресс? Мучаетесь лишним весом? Или, наоборот, ваш рацион состоит из двух листьев салата и нескольких стаканов холодной воды? Если да, то вас ждет группа Анонимных Обжор. Они принимают в свои ряды не только людей с неконтролируемой тягой к еде, но и больных анорексией и булимией. Члены сообщества уверены, что обжорство – это не привычка, а болезнь. В рамках группы также проходят международные форумы и спикерские собрания.

Группы работают в онлайн режиме, также проводятся собрания в оффлайне – в Москве, Санкт-Петербурге и многих других российских городах. С расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Виктория Сальникова