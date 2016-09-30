Памятка налогоплательщика: имущественный налог в четырех пунктах

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Имущественный налог физические лица в этом году должны уплатить до 1 декабря, сообщает пресс-служба столичного управления Федеральной налоговой службы.

Кто платит налог

Если вы являетесь собственником земельного участка, дома, квартиры или автомобиля, вам нужно уплатить земельный, имущественный и транспортный налоги до 1 декабря 2016 года.

Если имущество находится в Москве, а собственник – нет

Обратите внимание: исчисление налогов производится только по месту нахождения объекта налогообложения!

Если уведомление не пришло

Возможно, оно потерялось где-то между ФНС и вашим почтовым ящиком. Обратитесь в налоговую службу – ее специалисты выдадут копию неполученного уведомления. Если вам кажется, что в полученном уведомлении есть ошибка, помощь вы также найдете в службе: там все проверят и сформируют новое.

Если вы подключены к сервису "Кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС

Не ждите бумажного уведомления: этом году пользователям сайта рассылку делать не будут. Если, конечно, вы не уведомили налоговые органы о необходимости его получения заранее – до 1 сентября.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФНС. Найти адрес и реквизиты своей инспекции ФНС можно по ссылке.