Налоговые поступления дают Москве 90 процентов прибыли

Фото: ИТАР-ТАСС

90 процентов прибыли бюджету Москвы приносят налоговые поступления. Об этом сообщил член бюджетно-финансовой комиссии Мосгордумы Александр Крутов.

"Общий объем бюджета Москвы - 1,5 триллиона рублей, - рассказал Крутов. - Налоги дают нам 90 процентов бюджета города". По его словам, повышение ставок транспортного налога даст городу дополнительно 20 миллиардов рублей.

При этом, как сообщил член комиссии Мосгордумы, столица по-прежнему испытывает дефицит бюджета. В частности, деньги необходимы властям для реализации государственных функций.

"Если бы был профицит - было бы неправильно увеличивать налог. Но московский бюджет испытывает дефицит, а значит - надо увеличивать налог", - отметил Крутов.

Также он напомнил о том, что в результате изменения налоговой системы бюджет столицы потерял примерно 150 миллиардов рублей. В частности, это произошло за счет того, что крупные холдинги получили возможность объединять свои дочерние компании в консолидированные группы налогоплательщиков.